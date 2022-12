James, uno de los protagonistas del derbi madrileño en la Liga de Campeones

Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizarán este miércoles un apasionante derbi trasladado a la competición de clubes más prestigiosa del mundo, la Liga de Campeones, que será sinónimo de éxito para el vencedor y de profunda decepción para el derrotado.



El partido, además, estará marcado por las importantes bajas del equipo madridista y su impotencia tras siete partidos sin encontrar la fórmula de vencer al bloque rojiblanco. Lea también: Bayern Múnich humilló 6-1 a Porto y clasificó a semifinales de Liga de Campeones



El destino quiso que la última final de la Liga de Campeones que ganó el Real Madrid al Atlético tuviese una reedición en unos cuartos de final a vida o muerte.



Las ganas de revancha de los rojiblancos de aquel día imborrable de Lisboa no se calman ni en un año en el que se ha adueñado de la capital el equipo de Diego Pablo Simeone.



Siete encuentros sin ganar al eterno rival empujan a Carlo Ancelotti a vivir un juicio sobre su futuro marcado por la adversidad. Lea también: Carlo Ancelotti asegura que no está preocupado por las lesiones en Real Madrid



Un castigo futbolístico por su falta de fe en las rotaciones, deja al técnico madridista sin cuatro titulares indiscutibles. De una importancia mayor la ausencia del brasileño Marcelo, por una sanción evitable por una cartulina a segundos de acabar el partido de ida, que le resta un arma ofensiva y el factor sorpresa. Con el portugués Fabio Coentrao empujado a jugar, lejos de su mejor estado, un partido clave en una temporada marcada por sus ausencias y su falta de compromiso.



Tan vital como la ausencia en el centro del campo del croata Luka Modric, el futbolista que maneja el ritmo del partido, del juego, el que rompe líneas del rival. Poco tendrán que ver las cualidades que podrá aportar su sustituto, Asier Illarramendi, y será Isco Alarcón el jugador del que dependa la conexión con los hombres de ataque.



La mala fortuna también se cebó con el galés Gareth Bale, ausente por una lesión muscular en un gemelo, y el francés Karim Benzema, que sufrió un esguince de rodilla en la ida.



El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández será el 'nueve' en un día que tanto esperaba desde que llegó al Real Madrid. Lea también: James agradece a Ancelotti por ser “un entrenador que da mucha confianza”



Jugadores que no han sentido la confianza de Ancelotti en toda la campaña son los que ahora tienen en sus manos el futuro del italiano. La eliminación y un nuevo tropiezo ante la 'bestia negra' de la temporada, convertiría en fracaso un año que quedaría en función de las opciones de arrebatar el título de Liga al Barça.



El Real Madrid huye del pesimismo, presume de plantilla y afición, a la que pide crear un ambiente en el Santiago Bernabéu que le empuje a semifinales en una noche mágica. El pasado juega a su favor en estadísticas. De 22 eliminatorias europeas que jugó tras un empate a domicilio, tan sólo en una, precisamente después de un empate sin goles, se quedó fuera.



Es el mismo número de partidos consecutivos, 22, que lleva marcando como local en la Liga de Campeones, desde una noche negra, cuando perdió en semifinales ante otro equipo español, el Barcelona, y Pepe vio una tarjeta roja directa que hizo estallar a José Mourinho, entonces entrenador del equipo blanco, en una rueda de prensa.



El presente del Real Madrid marca una tendencia a corregir de inmediato. La mejor imagen de los de Ancelotti no sirvió para vencer en la Liga en el Camp Nou al Barcelona ni en competición europea en el Vicente Calderón.



Su reto es repetir el nivel de la primera parte de la ida. Es el camino para derribar un muro rojiblanco.



El Atlético visita al Santiago Bernabéu con convicción, una cualidad inalterable en su imparable crecimiento en los últimos tiempos, en los que ahora apunta a las semifinales de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo, con el 0-0 de la ida como un resultado satisfactorio, aún más después del dominio del Real Madrid en el primer tiempo, para buscar la clasificación a domicilio.



Ahí, en un momento decisivo de la temporada, llega con diez encuentros seguidos sin derrota, una serie en la que sólo recibió cuatro goles y mantuvo su portería a cero en siete duelos; una máxima para el choque de mañana, en el que el Atlético armará su equipo desde su fortaleza defensiva hacia un ataque potente.



Invicto en sus siete derbis del curso y avalado por los números que indican que cinco de sus últimos seis resultados en el estadio blanco le conducirían adelante en el torneo, el equipo rojiblanco toma como guía la visita en semifinales de la pasada campaña a Stamford Bridge. Allí, tras el 0-0 de la ida, venció por 1-3.



Su entrenador, el argentino Diego Simeone, apostará por casi todo su once tipo. En él recupera al croata Mario Mandzukic, superadas unas molestias de tobillo, y en él se mantendrá el francés Antoine Griezmann, el máximo goleador del conjunto rojiblanco con 23 goles, seis de ellos en los cinco choques oficiales más recientes.



La definición arriba de sus delanteros, pero también su innegociable esfuerzo defensivo, son asuntos claves para el duelo de vuelta, con Saúl Ñíguez en la alineación titular en un costado, con Arda Turan en el otro y con Koke Resurrección de nuevo en el medio centro junto al portugués Tiago Mendes. En esa posición es baja Mario Suárez, que cumplirá sanción, y será suplente Gabi Fernández.



Atrás, el brasileño Joao Miranda regresa al centro de la defensa con el uruguayo Diego Godín, con Juanfran Torres inamovible del lateral derecho y con Jesús Gámez en el izquierdo.



La portería, mientras, es del esloveno Jan Oblak, la figura del Atlético en el encuentro de ida de hace una semana y afianzado en la alineación titular desde su reaparición en la portería rojiblanca hace siete partidos, desde la lesión de Miguel Ángel Moyá en los primeros minutos del duelo europeo contra el Bayer Leverkusen.



EFE.