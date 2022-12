Jeb Bush debería dar ejemplo y hablar en inglés, no en español: Donald Trump

El magnate inmobiliario y aspirante a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016 Donald Trump dijo hoy en una entrevista que su rival en las primarias Jeb Bush debería hablar en inglés y no en español mientras esté en EE.UU.

Publicidad

"Me gusta Jeb. Es un buen hombre. Pero debería dar ejemplo y hablar en inglés mientras esté en Estados Unidos", dijo Trump en una entrevista con Breitbart News, en referencia a la fluidez de Bush con la lengua castellana, que no duda en utilizar en sus intervenciones públicas.

El martes, Bush criticó duramente a Trump en español en un encuentro con estudiantes de la escuela presbiteriana La Progresiva, situada en el corazón de La Pequeña Habana, en Miami (Florida).

Publicidad

"Me ataca cada día con barbaridades. Con cosas que no son ciertas. Este hombre no es conservador. Ha sido demócrata más tiempo que republicano, ha dicho que se siente más cómodo siendo demócrata. Yo he estado ocho años como gobernador, él no es conservador", indicó Bush a la prensa en referencia a Trump.

Publicidad

"Si no estás totalmente de acuerdo con él (con Trump), eres idiota, o estúpido. Bla bla bla, eso es lo que hace él", remachó el hijo y hermano de expresidentes de EE.UU., quien también criticó las propuestas migratorias de Trump de construir un muro en la frontera con México y deportar a los inmigrantes indocumentados.

Por su parte, Trump se defendió de las acusaciones de no tener un historial conservador y de haber estado relacionado con los demócratas en el pasado comparándose con el expresidente republicano Ronald Reagan (1981-1989).

Publicidad

"Ronald Reagan no era un conservador. Se convirtió en un gran conservador. Cuando termine mi presidencia, después de ocho años, la gente dirá que soy un gran conservador, mucho mejor de lo que Jeb (Bush) jamás hubiera tenido la capacidad de ser", indicó el magnate.

Publicidad

Donald Trump lidera por un amplio margen todas las encuestas sobre las primarias del Partido Republicano y cada vez recorta más puntos a Hillary Clinton (la favorita para la nominación demócrata) en una hipotética contienda final cara a cara, mientras que Jeb Bush se hunde en los sondeos, algunos de los cuales lo sitúan como tercero o cuarto entre los aspirantes. EFE

Escuche además:

Publicidad