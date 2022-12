JEP solo juzgará a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad: Santos

“El juzgado solamente podrá juzgar a aquellos que de forma habitual participaron en crímenes de lesa humanidad”, dijo el primer mandatario.



Santos agregó que no conoce el primer empresario que se haya sentado con Mancuso o con alias ‘Tirofijo’ y así mismo criticó a quienes consideran que los acuerdos de paz llevan al castro-chavismo y son un golpe de Estado.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-El Ministerio de Defensa pidió más recursos para evitar que bandas criminales y el ELN se apodere de las zonas que están abandonando las Farc.



-El presidente Juan Manuel Santos se dirigió a los empresarios del país y les dijo que van a tener la oportunidad de limpiar su nombre ante las acusaciones de que apoyaron a grupos al margen de la ley.



-La Andi hizo un llamado al Banco de la República para que no incremente de nuevo las tasas de interés por el impacto que genera a la economía nacional.



-El Ministro de las TIC dice que quienes no registren sus teléfonos ante las compañías celulares antes de las 12 de la noche de mañana, tendrán tres días más de gabela.



-El ciclista británico Chris Froome elogió a Nairo Quintana por su papel en la Vuelta a España que hoy tiene su primera jornada de descanso.