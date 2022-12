Jesse Jackson, primer candidato afro en EE.UU., aboga por la paz en Colombia

El activista de los derechos civiles estadounidense pidió este martes por la paz de Colombia, al intervenir en un foro de líderes negros en Cartagena.

Publicidad

“En la guerra no hay futuro, no hay crecimiento económico, no hay inversiones. Es mejor estar en la mesa de conversaciones que en el campo de batalla”, dijo Jackson en referencia al proceso de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lleva a cabo desde 2012 con las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Al instar a las partes a mantenerse en la mesa de diálogo, Jackson sostuvo que "llega un momento en que uno se cansa de la guerra, se cansa de pelear, y (la paz) puede hacerse sin renunciar a los principios".

Publicidad

Jackson participa en Cartagena, sobre el Caribe colombiano, en la Tercera cumbre de líderes africanos y afrodescendientes.

Publicidad

El foro ya celebró una primera parte en Cali, la ciudad colombiana con mayor población negra.

Con AFP