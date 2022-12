¿'John Calzones' se alió con su opositor para gobernar Yopal desde la cárcel?

Un video publicado por Noticias Caracol muestra al cuestionado excandidato a la Alcaldía de Yopal John Jairo ‘Calzones’ Torres, quien aceptó su responsabilidad en el delito de urbanización ilegal, aliándose con su principal opositor, el candidato del Centro Democrático Arcenio Sandoval. (Lea también: Capturan a Jhon Torres alias ‘Calzones’, candidato a la Alcaldía de Yopal )

Al respecto, el propio Arcenio Sandoval indicó a Blu Radio que es “el candidato del Centro Democrático” y está seguro que será elegido el próximo domingo como alcalde de esa ciudad.

Indica que le “han calumniado y han dicho muchas cosas. Me he dedicado a trabajar en mi campaña, no tengo ni idea de cómo filtran videos. Eso sería una buena pregunta para las autoridades penitenciarias”.

“Yo no tengo contacto directo con él, eso obedece a la politiquería de Yopal”, dice.

Insiste que al momento en que fue grabado el video John ‘Calzones’ y él participaban como candidatos en un debate político; “y si a usted lo habilitan como candidato significa que no tiene problemas con la justicia”, expresa.

“Le deseé suerte en su campaña y no tuve ningún reparo en decirle que si Dios me permite ser alcalde de Yopal él haría parte de mi equipo de trabajo. No vi ningún inconveniente, como lo he hecho con los otros candidatos. Eso no fue de espaldas al pueblo, sino en un debate transmitido por toda la prensa de Yopal”, finalizó.