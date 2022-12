John Kerry llega a Sochi para reunirse con Vladímir Putin

Putin, informó a través de Twitter el portavoz de la embajada estadounidense en Moscú, Will Stevens.



Kerry se reunirá también con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en medio de las tensiones entre Moscú y Washington por la crisis ucraniana.



"A través del diálogo se puede allanar el camino hacia la normalización (de las relaciones) y hacia una coordinación más estrecha en la solución de los problemas internacionales", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al anunciar que Putin se reunirá con Kerry.



Peskov subrayó que Rusia "nunca promovió el enfriamiento de las relaciones" y que siempre ha estado abierta al diálogo.



"Confiamos en que la visita del secretario de Estado Kerry sirva para normalizar las relaciones bilaterales, de las que tanto depende la estabilidad internacional", señaló por su parte la cancillería rusa.



Además de la situación en el este de Ucrania, los jefes de las diplomacias de Rusia y Estados Unidos tienen previsto abordar otros conflictos, como los de Yemen y Siria, según adelantaron fuentes diplomáticas rusas.



Lavrov y Kerry analizarán también la marcha de las negociaciones del Grupo 5+1 (EEUU, Francia, China, Reino Unido, Rusia y Alemania) con Irán para cerrar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.



"No me atrevería a hablar de cierta mejora en la relaciones (bilaterales), pero sin duda la visita de John Kerry es un acto de buena voluntad", dijo una fuente diplomática rusa citada por la agencia Interfax.



Esa misma fuente dijo que la visita de Kerry a Sochi, balneario ruso en el mar Negro, es un "acto valeroso" del secretario de Estado, "pues puede costarle críticas en su país".



La crisis de Ucrania ha deteriorado gravemente las relaciones entre Rusia y Occidente, que acusa a Moscú de apoyar militarmente a los separatistas del este después de haberse anexionado la península de Crimea.



EFE