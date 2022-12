Jorge Pretelt no va a renunciar, déjenlo defenderse: Abelardo de la Espriella

El abogado Abelardo de la Espriella, defensor del magistrado Jorge Pretelt en el caso de presunta corrupción dentro de la Corte Constitucional para favorecer en una tutela a Fidupetrol, aseguró que su cliente no ha cometido ningún delito, por lo que no va a renunciar.



En entrevista con Blu Radio, De la Espriella recordó que en Colombia existe la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, por lo que es injusto que lo quieran sacar del alto tribunal sin un previo juicio.



“Hay una intensión clarísima de sacar a como dé lugar al doctor Jorge Pretelt (…) Dejen que Pretelt se someta a un juicio justo, no a un linchamiento”, manifestó el jurista.



El abogado agregó: “Jorge Pretelt no va a renunciar porque no ha cometido un delito, no ha cometido indelicadezas y no va con una renuncia a aceptar de manera tácita una responsabilidad que a toda costa quieren endilgarle”.



Sobre la grabación que se conoció en la que se escucha a una conversación que sostuvieron el abogado Víctor Pacheco y el magistrado Luis Ernesto Vargas sobre el escándalo que tiene en el ojo del huracán al presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, el abogado Abelardo de la Espriella enfatizó en que la legalidad de las pruebas no las determina la Fiscalía sino el juez del caso.



“Creería que estando ahí el sumun de la justicia constitucional, ellos entenderían lo que es el debido proceso y la presunción de inocencia, si eso no se entiende en la Corte Constitucional, este país no tiene futuro”, dijo De la Espriella.



Finalmente, lamentó que las peticiones de renuncia a Pretelt han llegado incluso desde la Rama Ejecutiva.



“Qué demonios hace un ministro de Justicia pidiendo una renuncia en la Corte, falta a la división de los poderes”, finalizó.