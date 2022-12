Jornada de clásicos en Colombia: prueba a Lunari en Millonarios vs. Santa Fe

El clásico bogotano entre Millonarios e Independiente Santa Fe que se jugará este sábado en la décima jornada de la Liga colombiana pondrá a prueba la continuidad del entrenador argentino Ricardo Lunari, quien confía en ganar al campeón para "calmar las aguas".

Lunari, que tuvo un espectacular comienzo en Liga con Millonarios, no pudo mantener el nivel y tiene al equipo azul en la casilla once, con once puntos de veintiún posibles.

Lunari sabe que el partido con Santa Fe cobra especial importancia no solo por las dificultades de su equipo sino por el buen momento que vive su eterno rival de plaza.

"Vamos a pelear lo que puede ser para nosotros una gran batalla porque nos jugamos la vida en el clásico", manifestó el técnico.

Santa Fe, a pesar de haber perdido el invicto en Liga el miércoles ante el Once Caldas llega al clásico con más tranquilidad y seguridad.

El Expreso Rojo, que tiene 13 puntos y ocupa el octavo puesto, con 13 puntos, no tiene la presión de Millonarios y está más concentrado en la Copa Libertadores en la que es líder del Grupo 1 con seis unidades al cabo de dos salidas.

Destaca además en la jornada de clásicos el partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, clubes que jugarán el domingo por poblar la cima de la clasificación.

Atlético Nacional llega motivado luego de vencer a domicilio en Copa Libertadores al Barcelona ecuatoriano.

Los verdes ocupan la cuarta casilla del campeonato local con 16 puntos y esperan superar a un Independiente Medellín que es segundo con 17 unidades, y que tan solo ha sido derrotado una vez.

El Envigado espera defender su condición de líder en su visita al Jaguares de Córdoba, que es décimo con 12 puntos.

El Deportes Tolima, sexto con 14 puntos, enfrentará mañana al Atlético Huila que es quinto con 15.

- Partidos décima jornada:

Sábado: Once Caldas-Águilas Pereira, Jaguares-Envigado, Alianza Petrolera-Cúcuta Deportivo, Millonarios-Independiente Santa Fe y Deportes Tolima-Atlético Huila.

Domingo: Equidad-Deportivo Pasto, Patriotas-Boyacá Chicó, Atlético Nacional-Independiente Medellín, Cortuluá-Deportivo Cali y Uniautónoma-Atlético Junior. EFE