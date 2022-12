José Sinaí, una gota de esperanza para Colombia: bachiller a los 75 años

Campesino de Silvania, en Cundinamarca, se graduó a sus 75 años de bachiller del colegio departamental de Subía luego de empezar estudios en el 2009.

Publicidad

Don José, quien solo sabía escribir su firma, decidió comenzar a estudiar con la premisa de “nunca es tarde para volver a comenzar”. “Un nieto me dijo ‘papito usted no quisiera estudiar’. Le respondí que qué se necesitaba y me dijo que solo un cuaderno un lápiz y le pedí que me matriculara”, relató.

Fue justamente su nieto quien lo impulsó a adelantar sus estudios, primero los sábados y luego en jornada nocturna. “Hubo veces que casi renuncio pero mi esposa me motivo a seguir”, aseguró.

Publicidad

Desde que sabe leer, don José ya no tiene que pedirle a su familia que le lea las encomiendas o las direcciones, incluso repasa todo lo que se le pasa por al frente. Conoció ‘La Ilíada’ y ‘Don Quijote’ pero ambas obras le parecieron “pesadas”.

Publicidad

Las matemáticas también le cambiaron la vida, sumar, restar y multiplicar le permiten saber cuánto le pagan por cada jornal o cómo vender sus productos. En esa materia logró 58 puntos en el examen del Icfes.

“Tocaba celebrar. Mis hijos me hicieron un homenaje. Vinieron periodistas de Bogotá y Fusagasugá. Se formó una confusión de la alegría, no hallaba a quién mirar”, contó en Mañanas BLU.

Publicidad

Doña Oliva, su esposa, afirmó que lloró durante la ceremonia de graduación al ver a su esposo “salir adelante con esa edad, me sentía la mujer más grande del mundo”.

Publicidad