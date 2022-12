Joven pide ayuda para comprar el medicamento más caro del mundo

Una joven chilena, Rocío Cortez Villalobo, pide ayuda a través de un video para pagar el medicamento más caro del mundo.



La mujer de 25 años padece de Hemoglobinuria paroxística nocturna, está hospitalizada desde hace 10 días, no tiene recursos y necesita Eculizumab, un medicamento que cuesta unos 120 millones de pesos colombianos.



Desesperada por su crítica situación, Rocío publicó un video en YouTube en el que explica de qué se trata su enfermedad y hace un llamado a la solidaridad.



"Necesito con urgencia mi tratamiento para que me puedan hacer más adelante un transplante, ya que no me pueden hacer un transplante de hígado porque es muy riesgoso para mí hacer una intervención en este momento", explica la joven chilena.



Sus amigos crearon el HT #QueVivaRocio para viralizar el desesperado pedido a través de las redes sociales.