Judicialización de curas pederastas debe reformarse: ICBF sobre caso en el San Viator

En los últimos días se conocieron casos de posibles hechos de violación y abuso sexual contra menores en el colegio San Viator, plantel católico incluido dentro de los más reconocidos de Bogotá. Un menor que se suicidó hace varios años había dejado notas sobre posibles hechos de abuso en su colegio que le causaron un trauma y que posiblemente desataron su decisión.

La directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, aseguró que el sistema actual de castigo a los sacerdotes a quienes se les ha probado casos de pederastia debe ser reformado.

“Estos casos son especialmente relevantes en los colegios. No puede ser que simplemente se aparte a un profesor de su cargo y sea trasladado a la parte administrativa si ha abusado o violado a un menor. Sobre los sacerdotes, ellos son castigados con independencia. En este instante eso lo que pasa y hay que reformarlo. No debería ser así. Nadie debería tener fueros”, dijo la directora.

El Instituto también anunció que va a enviar un equipo de Defensoría de familia, para realizar la verificación de derechos de uno de los adolescentes que hizo público el caso de abuso sexual.

En estos casos, según Pungiluppi, el defensor de familia debe colocar las denuncias si no se han interpuesto ante la Fiscalía.

Finalmente, el ICBF insistió en que rechaza cualquier tipo de violencia sexual, independientemente de quien sea el victimario.

Por ahora los sacerdotes seguirán siendo castigados según las penas impuestas por la Iglesia y no conforme a la jurisdicción ordinaria. Hay que recordar que el Gobierno está impulsando un referendo para que en Colombia sea aprobada la cadena perpetua para los violadores de menores. Hasta el momento, no obstante, no existe claridad ni una posición oficial sobre los casos cometidos por sacerdotes. Este es un debate que se está dando en el mundo entero por casos como el de Pensylvania en donde más de 300 sacerdotes fueron implicados en posibles hechos de violencia sexual contra más de 1.000 niños durante varias décadas.