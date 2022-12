Judicializarán a quienes se hagan pasar por deportados: Gob. Norte de Santander

Edgar de Jesús Díaz, Gobernador de Norte de Santander, habló sobre la crisis fronteriza y la conversación que tuvo con su homólogo en el estado de Táchira, José Gregorio Vielma Mora. ( Lea también: Cancillería otorgará nacionalidad a venezolanos cuya familia haya sido deportada ).

Publicidad

“El viernes en la mañana conversamos vía telefónica con Vielma Mora en donde le expresamos la preocupación de los niños venezolanos que quieren ingresar a Colombia a estudiar y que los empresarios y comerciantes pudieran ingresar Venezuela para mirar sus locales comerciales. Me dijo que el sábado me devolvía la llamada luego de comunicarse con el presidente Maduro y lamentablemente no fue así”, manifestó.

Agregó que hay cerca de 1100 deportados en Cúcuta y en los albergues 2100, entre ellos algunos que llegaron voluntariamente. “Hay un número importante, no sé cuántos, 4000, 5000, 6000, que esperamos en horas de la tarde cuando haya la depuración por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo para evitar que los que se quieren colar se aprovechen de esta emergencia”.

Publicidad

Finalmente, dijo que se trabaja para tratar de evitar que entre el mayor número de personas que quieren aprovecharse de esta condición de los connacionales. “El Gobierno ha dado la orden, para que a través de la Fiscalía, sean judicializados, aquellos que quieran aprovecharse de esta condición”.