Juez concedió casa por cárcel a violador y ahora no se acuerda

José Neftalí Martínez, el juez que concedió casa por cárcel a Carlos Alexander Rodríguez, un pediatra que fue capturado y pedido en extradición por España por abuso sexual a menores de edad, dijo en BLU Radio que la decisión la tomó en el 2005, cuando el Código de la Infancia no estaba en vigencia.



“Para el año 2005, si mal no recuerdo, cuando al señor se le concedió la prisión domiciliaria a él no lo cobijaba ese código. Tenía unos derechos que ahora el código no los permite”, explicó.



El juez, quien afirmó que no se acuerda exactamente del caso, agregó que lo que sucedió esta semana fue que un juez de ejecución de penas confirmó su decisión e insistió en que la ley no es retroactiva.



“Si bien son hechos que pueden ser aberrantes nosotros tenemos que sujetarnos a la normativa prevista en la época de los hechos. El caso preciso ya no lo recuerdo. Si usted me pregunta las razones por las que le di la prisión domiciliaria no las recuerdo porque fue una sentencia que dicté hace más de seis años”, agregó.



Rodríguez, según el proceso judicial en Colombia, abusó de varios niños en el departamento de Boyacá y, de acuerdo a las autoridades españolas, en Europa violó cuatro menores entre los 7 y 13 años.



En España ya fue condenado como reo ausente a más de 40 años de prisión por estos delitos.



Actualmente el pediatra se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá pero podría ser trasladado a Bucaramanga por orden del juez.