Juez habría violado debido proceso al ordenar arresto de personera de Bogotá

Un juez habría violado el debido proceso al ordenar arresto domiciliario de personera de Bogotá Carmen Teresa Castañeda y una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión del Juzgado 43 civil del circuito de Bogotá, tendría vacíos al resolver una acción de tutela interpuesta por Eduardo José Herazo Sabbag, quien fue un alto funcionario de la Personería Distrital, en el cargo de personero delegado durante cuatro años.

En su momento, Herazo Sabbag argumentaba que no podía ser retirado bajo la posición de Pre pensionado. Sin embargo, el juez habría desconocido algunos criterios para adoptar la medida contra Castañeda: La orden en primera instancia, fue un día de arresto domiciliario el cual fue cumplido por la personera y realizar un contrato por 20 millones de pesos, el cual Herazo no habría aceptado.

Sin embargo, de acuerdo con la ley 790 de 2002, quienes no puede ser retirado de su trabajo al tener condiciones especiales, son madres cabezas de familia, personas en condición de discapacidad y servidores públicos que no les falte más de tres años para pensionarse en el régimen de prima media.

Los hechos

Pese a que Herazo Sabbag tenía 59 años y cuatro meses cuando dejó de ser funcionario de la Personería, no se habría tenido en cuenta que desde 1997 dejó de pertenecer a Colpensiones y había pasado a un fondo privado, donde no hay requisito de edad para acceder a los recursos de la pensión. Ante esto, el ex funcionario no tendría problemas de liquidez para jubilarse.

En primer lugar, aún con los argumentos, Castañeda decidió no seguir contando con los servicios de Herazo, debido a que no era de su confianza y al ser un alto cargo, ella tiene la potestad para decidir quiénes son sus colaboradores. Esto, fue lo que desató la disputa que llegó a los tribunales. De otra parte, Herazo Sabbag, en lo que fuera una estrategia para argumentar ante el juez, fue incluido nuevamente en Colpensiones, esto, pese a haber tenido menos de 10 años para completar la edad para pensionarse en el régimen de prima media como lo exige la ley: situación que controvierte también al fondo en su actuar.

Herazo Sabbag, no podría declararse insubsistente, pues entre otras, junto a su familia, posee bienes que superan los 700 millones de pesos, junto a su esposa Waldertrudes Aguirre, exfuncionaria de la administración Petro, a quien en su momento la Contraloría le ordenara el embargo de cinco bienes dentro de los que se encuentran lotes en Sucre y dos apartamentos en Bolívar y Bogotá, esto, por no haber realizado recobros del traslado de pacientes en ambulancias entre los años 2012 y 2015, cuando era funcionaria de la Secretaría de Salud.

Este hecho, estaría fundamentando la pérdida excesiva de recursos del estado, pues los pagos para continuar con funcionarios que sustenten escenarios similares, dejarían pérdidas económicas incalculables. Ante esto, Blu Radio conoció que se estaría preparando la figura de tutela contra tutela, para que se inicie un proceso penal por prevaricato contra el juez, en la posición de fraude, en la presunta omisión del juez de no practicar la prueba "reina", que era solicitar información al Fondo privado Protección, donde Herazo estaría depositando los recursos de su pensión, con lo que se marcaría un precedente en presuntas fallas en procesos judiciales, que en este caso, beneficiaría las arcas del estado.