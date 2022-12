Julián Bedoya será el investigador del escándalo en Corte Constitucional

El representante Julián Bedoya será el congresista que investigue el supuesto pago de 400 millones de pesos al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, para favorecer a Fidupetrol en una tutela.

“La mesa directiva de esta comisión de acusaciones ha tomado la decisión de manera conjunta de asignarme, en calidad de presidente, como representante investigador de la misma”, dijo Bedoya.

El presidente Juan Manuel Santos pidió, desde España donde se encuentra en visita oficial, que se investigue al magistrado por el escándalo que se dio a conocer la semana pasada.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Los familiares de la exalcaldesa de Cantagallo, sur de Bolívar, denunciaron a un fiscal de Bucaramanga de haber recibido dinero para arreglar un proceso judicial.

-La Policía de Bogotá investiga el episodio protagonizado por Nicolás Gaviria, el hombre que quedó registrado en video agrediendo a uniformados de la Policía.

-El expresidente César Gaviria reconoció que Nicolás Gaviria es familiar suyo, pero negó haber intercedido por él ante las autoridades.

-Los habitantes de Engativá se están quejando por la inseguridad que vive la zona, tras la explosión de un petardo en un parqueadero de esa localidad.

-La Policía del Valle del Cauca anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita esclarecer el crimen del periodista Edgar Quintero, en Palmira.

-Se conocen detalles del operativo que permitió dar con la captura de alias ‘Rambo”; señalado de ser el autor material del asesinato del periodista Luis Peralta Cuellar, en el departamento de Caquetá.

-Un periodista de Algeciras, Huila, resultó agredido por un hombre en estado de embriaguez, mientras cubría operativos del Ejército y la Policía que se realizaban en el municipio.

-Este martes se cumplirán las audiencias de judicialización de las 18 personas que fueron capturadas y señaladas de conformar una banda que se dedicaba a extorsionar rectores y maestros en todo el territorio nacional.

-Hay expectativa en Barranquilla por el posible traslado del exsenador Dieb Maloof a una cárcel.

-Un inesperado desenlace tuvo la retención de un barco que tenía un cargamento de armas que llegó a un puerto privado de Cartagena.

-La Gobernación de Antioquia decretó la alerta roja en 16 municipios y alerta naranja en quince más, ante la alta probabilidad de que se presenten incendios forestales.

-La presidenta Michelle Bachellet anunció que viajará a la zona aledaña al volcán Villarrica, que hizo erupción esta madrugada disparando todas las alertas para evitar una tragedia.

-El exanalista de la CIA Edward Snowden estaría dispuesto a regresar a los Estados Unidos si se le garantiza un juicio justo en ese país.

-La exsecretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton está en el ojo del huracán por una revelación del diario The New York Times que asegura que usó exclusivamente su correo privado durante y su equipo no entregó toda la correspondencia al Departamento como marca la ley.