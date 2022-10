Julio Gómez y Emilo Tapia tratan de enredar: abogado de Héctor Zambrano

un contrato, adujo intereses políticos detrás del caso.

“Son declaraciones de dos testigos (Julio Gómez y Emilio Tapia, protagonistas del ‘cartel de la contratación’) que buscan beneficios en un principio de oportunidad, tratando de enredar a otras personas sin una prueba sólida”, comentó sobre las acusaciones según las cuales Zambrano recibió $6 mil millones por un contrato de ambulancias.

“El doctor Zambrano no tuvo contacto con ellos, además, (Gómez y Tapia) no dicen que se hayan sentado con él programando una empresa con él. No hubo reuniones”, comentó Escorcia y agregó: “Hay intereses políticos detrás del proceso”.

Señaló además que “hay intriga por tratarse del secretario de Salud (Héctor Zambrano) y el expresidente delConcejo”, Hipólito Moreno, quien también está involucrado en la investigación.