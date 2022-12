Jurisdicción Especial podría reabrir procesos ya fallados: Juan Carlos Henao

“En lo general yo le digo sí. Habrá mucho militar, que está condenado a 20 años de prisión, a lo que sea, que irá a la Jurisdicción Especial para la Paz porque les conviene.



Si llegan allá los militares que están condenados o los guerrilleros y cuentan la verdad entonces se les cambiará la pena porque quedará de 5 a años de restricción efectiva de la libertad”, dijo.



En cuanto a procesos de parapolítica, el exmagistrado manifestó que ese será “un problema de interpretación del tribunal: “La pregunta que surge es: ¿la parapolítica tuvo relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano? Dejémosle eso al tribunal”.



Además, que no hay forma de que existan falsos testigos en la Jurisdicción Especial para la Paz, que se encargará de juzgar los delitos cometidos por las Farc en el marco del conflicto.



El exrector de la Universidad Externado señaló también que es “imposible” que este tribunal termine tomando represalias contra la oposición, una tesis que se ha venido manejando desde hace diversos sectores.



“La oposición está en un plan de criticarlo todo sin fundamento. Lanza frases, está diciendo cosas muy superficiales”, agregó.



En ese sentido, el magistrado dijo que el Tribunal Especial no se convertirá en una “vendetta judicial” porque el mismo se blindó contra los falsos testigos y la delación.



“La delación quedó proscrita de la jurisdicción y no va a tener ningún juicio de beneficio. O sea que ir de sapo no va a servir de nada”, expresó.



Además, Henao dijo que la manera cómo se escogerán los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz demuestra la seriedad del proceso de paz.



“Hoy se muestra, una vez más, por enésima vez que las campañas de desinformación que tiene la oposición no son ciertas. El proceso no pudo haber sido más serio”,

expresó.



Sobre las personas que serán escogidas, Henao manifestó que el Gobierno y las Farc han sido claros al afirmar que deben tener “las mismas calidades de un candidato a una alta corte”.



“Se dijo que se tiene que respetar las condiciones de género. Veo por lo menos ahí dos mujeres, ojalá tres. Se dijo que tenían que ser expertos en Derecho Internacional Humanitario, en conciliación, en paz”, agregó.



De acuerdo al comunicado, las siguientes instituciones y personas deberán escoger una persona para conformar el mecanismo de selección de magistrados de la JEP:



- el Papa Francisco



- el Secretario General de las Naciones Unidas



- la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia



- la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja en países en transición contribuyendo a hacer frente al legado de violaciones y a construir confianza en las instituciones.



- la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, que reúne a los rectores de las universidades estatales u oficiales del país.



Publicidad