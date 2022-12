Justicia transicional debe existir, pero depender de la ordinaria: C. Suprema

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Margarita Cabello, quien le hizo observaciones al presidente Juan Manuel Santos sobre el tema de justicia transicional que permitiría sacar adelante el proceso de paz, detalló en entrevista con BLU Radio en qué consiste su oposición en temas jurídicos.



“La tusticia transicional debe existir, cuando hay una situación en conflicto en un país que se sale de los parámetros de la justicia ordinaria, lo adecuado es la existencia de la Justicia Transicional y estamos de acuerdo con ella”, enfatizó la magistrada.



Sin embargo, Cabello comentó que, teniendo en cuenta que la justicia transicional hace parte del poder judicial, debe depender “de alguna manera y en algunos temas de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre”.



Dijo que la Corte se opone a que el Tribunal Especial de Paz no tenga límite en el tiempo y que el tribunal esté integrado por extranjeros, entre otros.



“Establecimos algunos puntos específicos y presentamos una especie de propuesta ante el Gobierno y las Farc para contribuir con la solución rápida de esta incertidumbre en la que nos encontramos actualmente”, manifestó.



Añadió que el Tribunal Especial debería tener un plazo exacto con posibilidad de que sea prorrogado por otro término, pensando en su existencia por un periodo inicial de cinco años.



“El presidente dijo que iba a evaluar la propuesta pero que todo era posible de análisis y estudio, no era posible lógicamente una respuesta tan rápido”, explicó.



Finalmente, la presidenta del alto tribunal aseguró que los cuestionamientos no son extemporáneos.



“El tema siempre ha sido tratado, siempre lo hemos conversado amigablemente con el Gobierno y estas propuestas no son nada nuevo a lo que hemos conversado. A raíz del plebiscito nos hemos quedado quietos durante dos semanas mirando cuál es la incertidumbre de todos y viendo la solución rápida y cuando vimos que todos estaban dispuestos nos ofrecimos como garantes”, finalizó.