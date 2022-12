Justicia transicional requerirá legitimidad internacional: embajador Carrillo

El embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, celebró la iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, de tratar de evitar “interferencias" del tribunal de La Haya al eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.



“Es muy adecuado buscar el respaldo global, la determinación de muchos dirigentes de apoyo al proceso de paz”, manifestó Carrillo.



Además, aseguró que es necesario que la justicia transicional sea apoyada a nivel internacional, reiterando que en un eventual acuerdo de paz con la guerrilla no habrá impunidad.



“Cualquier esquema de justicia transicional va a requerir la legitimidad internacional”, agregó.



Cabe recordar que en las últimas horas el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, anunció que pedirá en el Consejo de Seguridad de la ONU que se proteja, mediante una resolución, un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc ante la Corte Penal Internacional de La Haya para evitar interferencias del tribunal.



Esto, debido a que Colombia hace parte del Tratado de Roma y el juzgamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad le corresponde a la CPI.



La estirpe de los Santos, el polémico libro sobre Juan Manuel Santos repartido en España



El embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, aclaró que el polémico libro ‘La estirpe de los Santos. De la libertad de la patria a la paz de Colombia’, que fue repartido en Europa, no tiene nada de malo, pues parte de sus labores es dejar en alto el nombre del Gobierno para el que trabaja.



“La labor de un embajador es fundamentalmente entregar lo bueno del país, no solo la imagen sino los contenidos, las instancias”, enfatizó.



Además, contó que él no participó en la elaboración del libro sino que recibió algunas unidades y decidió repartirlas a altos funcionarios del Gobierno español.



“No tenía ningún problema en distribuirlo, no hay un solo peso público involucrado, es un libro que lo pagó la persona que lo hizo (Jorge Enrique Reyes Parra)”, manifestó Carrillo.



“Si yo no puedo repartir documentos en donde se habla bien del Gobierno, no sé cuál es la labor, ¿despotricar de su propio Gobierno?”, finalizó.