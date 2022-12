“La administración no se arrodilla”: Petro al anunciar plan B para proyectos

Ante el número de proyectos hundidos por el Concejo de Bogotá, seis en total, el alcalde Gustavo Petro aseguró que su administración “no se arrodilla” y que ya tiene un “plan B” para cada uno de los casos.

“Una parte de concejales del Concejo de Bogotá está sumidos en el síndrome del cartel de la contratación. La administración no por ello se arrodilla. No va a haber mermelada. No va a ver una segunda historia del cartel de la contratación”, dijo el alcalde.

El mandatario local dijo que tiene “plan B” para algunos proyectos que hundió el cabildo distrital, como es el caso de la empresa Metro de Bogotá.