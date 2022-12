La cifra de menores reclutados en el Chocó es escandalosa: defensor del Pueblo

Luego de una misión humanitaria realizada por la Defensoría del Pueblo en Chocó, en el que fueron visitados los municipios de Quibdó, Nuquí, Juradó, Bahía Solano y el corregimiento de Tribugá, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, alertó que el departamento fue convertido en un corredor de cocaína. Además, dijo que la cifra de menores de edad reclutados es “escandalosa”.

“Los padres de familia no cuentan que sus hijos han sido reclutados. No tenemos un número, pero la cifra es escandalosa. Diariamente se llevan a los niños de las comunidades indígenas y afro”, dijo Negret.

Según relató, el Ejército de Liberación Nacional y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia están azotando a las comunidades y a los consejos comunitarios. Reiteró que el deber es que los menores de edad estén en los colegios estudiando, pero también mencionó que, en esas zonas, la ausencia de institucionalidad es la protagonista.

“Es increíble que siguen reclutando niños. En el Chocó es supremamente grave: menores de doce u once años. No se compadecen, deberían estar en colegios estudiando geografía y álgebra, no portando armas de corto y largo alcance”, comentó.

“Se ha llenado de minas antipersona (el Chocó), lo que pone en riesgo a las comunidades. Además, hay extorsión y se mantiene el secuestro como una actividad del ELN”, añadió el funcionario.

Según Negret, al realizar una visita a la zona, la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Gobierno y las comunidades es de urgencia, esto ante la precariedad que allí se encuentra. También hizo un llamado para que liberen a los secuestrados.

