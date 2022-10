La Colombia del posconflicto abrirá puertas para atraer más visitantes: Anato

La presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, Paula Cortés, aseguró que "la Colombia del posconflicto" abrirá puertas para atraer más visitantes y permitirá que el país sea percibido de otra manera en el exterior.



"No más advertencias de los países para viajar a Colombia. No más solicitud de visas para los colombianos. Colombia ya no será un sinónimo de violencia ni de guerra, de ahora en adelante el turismo lo que nos traerá es progreso, una apertura turística que nos traiga mayor conexión con el mundo", dijo.



Pero también le hizo un llamado al presidente Santos para regular las agencias de viaje que promocionan paquetes turísticos ilegalmente.



"Debemos seguir insistiendo para trabajar en la regulación de los que comercializan servicios turísticos en nuestro país ofreciendo alojamiento, transporte y operación de actividades turísticas no legales, a través de las plataformas web que no tienen su domicilio en Colombia", advirtió.

Cortés recordó que flagelo de la informalidad le hace mucho daño a la profesión.



"Tenemos claro que el gobierno no puede tener una acción directa sobre estos portales, pero si establecer sanciones ejemplares para quienes lo ofrecen y lo consuman, así estimulamos única y exclusivamente el comercio formal", dijo.



Este año el invitado de honor es Argentina y Risaralda es el destino nacional invitado.