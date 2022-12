“La contralora Sandra Morelli es arbitraria y mentirosa”, afirma Ramiro Bejarano

Morelli a los medios de comunicación.

Bejarano había presentado una tutela ante el Tribunal de Cundinamarca solicitando información a la Contraloría. Sin embargo, fue respondida como improcedente.

El analista aseveró que primero presentó un derecho de petición preguntando por los estudios que avalaron un cambio de sede de la entidad, de una propia a una en arriendo. Sin embargo, ese derecho no fue respondido a tiempo y por eso hizo la reclamación vía acción de tutela.

De acuerdo con Bejarano, estando en curso la tutela la Contraloría “contestó a medias” y “por eso el tribunal no dice que yo no tenga la razón sino que como ya me contestaron no hay un objeto que resolver” en la tutela.

“Si es así como presenta su inocencia en las investigaciones, hay que tener preocupación por lo que le pueda pasar en la Fiscalía” a la contralora, apuntó Bejarano.

El columnista afirmó la contralora suele distorsionar “la realidad de las cosas en los medios” y “tiene periodistas expertos en distorsionar” la información.

Finalmente, negó que hayan sido 100 derechos de petición los que haya presentado ante la Contraloría, sino 23, “¿y si hubieran sido 100, cuál es el problema?”.