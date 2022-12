¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un salvavidas real para Petro?

Alejandro Ordóñez, ¿Qué hay detrás de esta acción?

Publicidad

“Lo que está en juego no es la gestión de Petro, está en juego son las funciones del procurador, pues en la demanda se citan declaraciones del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en la que se dicen que el funcionario no puede ser omnipotente ¿Le corresponde o no al procurador tomar este tipo de decisiones? ¿Hay sesgo político?”, preguntó Sandra Borda.

“Lo que valdría la pena revisar es hasta donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos va revolver la institucionalidad de los últimos 20 años, el procurador funciona antes que Petro y Ordoñez. Una cosa es la arbitrariedad y otra que a través de una demanda internacional se modifique la constitución”, comentó Nicolás Uribe.

Publicidad

“El alcalde tiene derecho de ir a la comisión porque cualquier decisión que toma el procurador tiene sustentos políticos”, aseguró Aurelio Suárez.