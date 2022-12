La denuncia en la Fiscalía que involucra a la agente liquidadora de Saludcoop

Este jueves fue llamada por la Fiscalía a declaración juramentada la agente liquidadora de Saludcoop, Ángela María Echeverry. A su salida, Echeverry dijo que toda la diligencia tenía material de reserva y aclaró que no la citaban por ningún tipo de delito.

Sin embargo, BLU Radio conoció una denuncia que fue radicada inicialmente en octubre del año pasado y ampliada el 27 de junio de este año, que se relaciona con un presunto manejo indebido de más de $600.000 millones de pesos.



Cuando se materializó la venta de lo que han llamado “activo intangible” de Cafesalud, es decir, los afiliados, esa antigua EPS tenía ya 2 millones de autorizaciones para 4 millones de servicios de atención en salud. Pero, ante la inminencia de la venta, esas autorizaciones debían quedar ya en manos de Medimás que empezó operación el primero de agosto del 2017.



Para tal fin, el vendedor, es decir, Cafesalud, debía entregarle a Medimás alrrededor de $660.000 millones de pesos para garantizar la atención de los pacientes de las facturas que tenía represadas desde 2015. Esto según un concepto de la Contraloría que fue claro con esa cifra.



Tiempo después, en junio de 2018, el Consejo de Estado le ordenó a Medimás hacerse cargo de los servicios que dejó autorizados Cafesalud. Medimás le exigió a Cafesalud un pago de $475.000 millones por cuenta de las autorizaciones. Ese, de hecho, es uno de los argumentos que hoy sostiene Medimás para aseverar incumplimientos del vendedor desde el momento mismo del traspaso de pacientes.



“Al llevarse a cabo el traslado de los usuarios Cafesalud EPS no entregó a Medimás los recursos de la reserva técnica requerida para cubrir los dos millones de servicios de salud que no había prestado, apropiándose de esa forma de unos $660.000 millones de recursos del sistema de salud”, dice el documento que tiene trámite en la Fiscalía 50 especializada.



Según la demanda, no se sabe qué pasó con el dinero para la reserva técnica porque Medimás, luego del fallo del Consejo de Estado, terminó cobrándoselo a Cafesalud y Echeverry era responsable por ese movimiento en su condición de agente liquidadora.



Pero hay más. Aunque la semana pasada la agente liquidadora dio una rueda de prensa con el procurador, ni ella ni el Ministerio Público aclararon que actualmente la Procuraduría tiene una investigación abierta que también involucra a Echeverry porque asegura que en su último cargo como delegada de la Supersociedades hubo omisiones en investigaciones en el mercado de las libranzas.



“En cuanto a la Superintendencia de Sociedades, el ente de control advirtió que “al parecer no resulta armónica la toma de decisiones opuestas con un mes de diferencia (…) de un lado, se inhibe de ordenar intervención, y de otro, se dispone pedir información que termina siendo fundamento de las acciones posteriores adoptadas frente a la sociedad”, señala un comunicado oficial de la Procuraduría.



Sobre la denuncia en Fiscalía, Echeverry Ramírez señaló: “No tengo nada que ver con eso y la Fiscalía no me ha citado”.