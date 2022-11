“La efectividad en estos casos no solo depende de la Policía”: Gral. Martínez

en la identificación y captura de los involucrados en la muerte del agente de la DEA James Watson el pasado viernes en Bogotá.

Los resultados en este caso se dieron gracias a las denuncias efectivas de la comunidad, de los que no dijeron “como no es conmigo, no me interesa”, dijo el general. También aclaró que “todos los casos se tratan de igual manera, pero algunos demoran más porque se empieza desde cero”.

Martínez informó que, aunque hasta ahora se tiene conocimiento de esta banda, durante 2013 se han desarticulado siete organizaciones dedicadas a esta modalidad de hurto llamada “paseo millonario”, pero que esos resultados pudieran ser mejores si las víctimas denunciaran los hechos.

En el caso de los seis capturados por la muerte de Terry, “son taxistas que se volvieron delincuentes, ya que usaron taxis legales”, lo que demostraría que la modalidad de “clonar” taxis legales para engañar a los usuarios ha cambiado.

Son precisamente los taxistas los más afectados con este tipo de delitos. El comandante de la Policía en Bogotá reconoció que “las estrategias diseñadas para contener esta práctica” han sido también resultado de la ayuda de ese gremio.

El general Martínez destacó que presentar ante los medios y la opinión pública los rostros de los sindicados para que la ciudadanía denuncie y puedan avanzar con diligencia en los cargos.

“No solo encontramos rastros de sangre en los dos taxis, también una manilla de otro ciudadano afectado. No se sabe cuántos más han sido robados”.

El miércoles en la mañana las autoridades presentaron a los medios de comunicación a cuatro de los capturados por el asesinato de James Watson, según las primeras versiones, de los seis sindicados solo cuatro serían extraditados a Estados Unidos y dos se quedarían en Colombia para ser juzgados bajo las leyes de nuestro país.

James Terry Watson salió de comer junto a varios compañeros en el restaurante El Corral Gourmet del Parque de la 93 el pasado viernes , donde tomó un taxi, y mientras se le realizaba el paseo millonario, los asesinos lo habrían ultimado a puñaladas.

Inmediatamente se dio la muerte de Watson, la Policía Nacional ordenó una recompensa de 50 millones de pesos, mientras que la Fiscalía General conformó un equipo especial para resolver la investigación prontamente, tal como ha sucedido.