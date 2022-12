La erupción del volcán Calbuco pone en vilo al sur de Chile y Argentina

El volcán Calbuco registró dos violentas y sorpresivas erupciones en las últimas horas tras medio siglo de inactividad, obligando a evacuar a casi 5.000 personas y manteniendo en vilo este jueves a regiones turísticas del sur chileno y argentino por el alcance de sus cenizas.



Desde el macizo de este volcán, que permaneció dormido por 54 años, emanaron gigantescas columnas de gases y material incandescente de que provocaron asombro en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y poblados aledaños, ubicados a unos 1.300 km al sur de Santiago. Lea también: Así fue la explosión del Calbuco, el volcán que tiene en alerta a Chile



Hasta ahora, el despertar del Calbuco no había provocado víctimas. Un andinista de 21 años reportado como desaparecido fue hallado con vida, mientras que unas 5.000 personas fueron evacuadas de un radio de exclusión de 20 km alrededor del macizo.



La zona es visitada por turistas de todo el mundo, maravillados por la belleza de sus extensos lagos, caudalosos ríos y abundante vegetación, rodeada de volcanes.



"Yo venía de turismo a Chile por tres meses pero no me esperaba esto. La erupción fue increíble (...) Mis vacaciones están pagadas con el espectáculo del Calbuco", relató a la AFP Cody Fritz, un turista estadounidense de 30 años. Lea también: Se mantiene la alerta roja en volcán Calbuco tras nueva erupción



La primera erupción se registró cerca de las 18H00 (21H00 GMT) del miércoles, mientras que la segunda ocurrió unas siete horas después. Pasado el mediodía de este jueves la columna eruptiva ya había desaparecido.



"No hay columna eruptiva sobre el volcán. (La columna) se despegó y las cenizas se dirigían hacia el norte", dijo el vulcanólogo del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomín), Gabriel Orozco.



La columna, que llegó a tener una altura de 15 km, "se dispersó hacia el norte, noreste y este", según el último reporte de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).



Las autoridades no descartan nuevas erupciones.



"No sabemos cómo va a evolucionar. Es bastante impredecible", dijo la presidenta, Michelle Bachelet, antes de viajar hasta la zona.



