La historia de un hombre que entró a los 11 años de edad a las Farc

Un hombre de 30 años de edad y quien aseguró haber sido reclutado a los 11 por un miliciano de las Farc, aseguró que le ofrecieron una mejor calidad de vida si aceptaba ingresar a las filas de ese grupo guerrillero.

“A los 11 años yo me dejé convencer por una migo miliciano, me dijo que la vida era buena, eso fue en el Meta, yo vivía con mi mamá, y cuando ella se dio cuenta yo ya estaba allá, mi mamá fue a visitarme como a los dos años”, indicó el exguerrillero a quien por cuestiones de seguridad lo llaman Juan Carlos. (Lea también: No hay cifras oficiales de cuántos menores están en filas de Farc: Paula Gaviria )

Este hombre, que se desmovilizó hace poco, indicó que en los primeros días de su vida en la selva no tuvo mayor participación en las actividades de la guerrilla, sin embargo, luego de recibir algunos cursos ya comenzó a ir a los combates con la fuerza pública.



“Lo dejan a uno quieto, después de hacer el curso básico ya entendí algo más, se maneja uno solo, y de ahí para adelante se defiende uno solo, a mí me entregaron el arma a los ocho días y me dijeron que el arma es la vida de uno”, aseguró Juan Carlos.



Así mismo señaló que si bien extraña a la familia, luego de conocer las consecuencias que puede correr si se arrepiente de estar en la guerrilla, entendió que lo mejor era quedarse en el monte para no involucrarla en esa nueva vida. (Lea también: Preguntas y respuestas sobre acuerdo para desvincular a menores de filas de Farc )



“Uno extraña a la familia, con todo lo que le dicen y los documentos que le leen uno ya sabe que tiene que quedarse, si uno no se queda lo matan y si se queda también (…) si uno se viene implica a la familia, es mejor quedarse”, agregó este hombre.