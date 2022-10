La historia del desplazado que montó su propia empresa y el río Mocoa se la llevó

El río Mocoa dio vida a la ciudad que lleva su nombre, que se ha visto beneficiada por la generosidad de sus aguas y que ha crecido a su orilla, pero el sábado el torrente asoló el municipio en una catástrofe que ha causado al menos 254 muertos.



"Este río era fuente de riqueza", comentó Ramiro Alzate Botero, un comerciante de la localidad que vio como las avalanchas se llevaron por delante su establecimiento.



Sin embargo, la naturaleza se rebeló contra los cerca de 50.000 habitantes de la ciudad que también atraviesan los ríos Sangoyaco y Mulatos, afluentes del Mocoa que en la madrugada del sábado se salieron de su cauce.



José del Carmen es uno de los sobrevivientes de la tragedia y en entrevista con BLU Radio, hizo un dramático relato de cómo vio cuando el agua se llevaba todas sus pertenencias.



“Yo tenía la fábrica metálica CyJ y esa noche yo estaba durmiendo. Perdí todo lo que tenía, una fábrica de estufas industriales en acero inoxidable, soy desplazado y había salido adelante, me habían dado la indemnización y yo renové los equipos y ahora termina sucediendo esto”, manifestó.



Contó que no ha recibido ni una bolsa de agua, sino que ha sobrevivido gracias a la ayuda de un amigo que le ha dado algo de dinero.



“En la misma casa yo tenía el local y adentro tenía el taller, la oficina y adentro mi apartamento pequeño donde yo dormía”, agregó.



Del Carmen explicó que sobrevivió porque un vecino golpeó a su puerta el viernes en la noche avisándole del agua y lodo que se acercaba, por lo que se puso algo de ropa y se alejó.



“Vi pasar carros, lavadoras, neveras, todo bajaba por aquí con una velocidad impresionante. Nunca había visto una velocidad tan impresionante del agua, como si estuviera vivo, como empujado por alguien”, finalizó.



Como él hay cientos de personas que perdieron todos sus bienes materiales y a sus familiares.



Esta no es la primera vez que se produce una avalancha en Mocoa, pues los más ancianos recuerdan otras que se produjeron en la década de 1940 y unas inundaciones en julio de 1974, aunque ninguna tan mortal como esta.



La zona comercial de Mocoa quedó reducida a escombros. Alrededor de uno de los puentes del barrio El Porvenir, que forma una "H" con las calles que lo rodean, los establecimientos todavía se lamen las heridas. Allí, el agua derribó casas y fluyó como un río.