La historia del ingeniero que fue secuestrado con trampas y engaños en Bolívar

Tras seis horas de permanecer en manos de dos secuestradores armados, el ingeniero Luis Fernando Zuluaga, esposo de la arquitecta Diana Escorcia, diseñadora de La Ventana al Mundo, fue liberado en zona rural del municipio de Marialabaja, Bolívar, gracias a la presión del Ejército y la Policía, que hicieron un barrido en el área luego de conocer la denuncia.

En diálogo con Mañanas BLU, el profesional de la ingeniería narró cómo fueron los angustiosos momentos en los que estuvo en poder de los secuestradores, quienes se identificaron como hombres del Clan del Golfo.

“El fin de semana pasado, una persona contactó a mi esposa. Dijo que era ganadero de Montería y que necesitaba diseñar una casa en una nueva finca que había comprado. Manifestó que necesitaba que mi esposa, que es una arquitecta muy reconocida, fuera hasta allá”, comenzó su relató el ingeniero.

Contó que después de pensarlo y por el cuidado de sus hijos pequeños, fue él, y no su esposa, quien decidió viajar hasta encontrarse con el supuesto ganadero para comenzar con todos los detalles de la que sería una nueva obra.

El caso ocurrió este martes después de que Zuluaga saliera de su casa en Barranquilla a bordo de su camioneta rumbo a Marialabaja. En esa población debía encontrarse con el supuesto cliente que requería sus servicios y los de su esposa. El supuesto ganadero les mandó, vía WhatsApp, fotos de la finca, por lo que ellos no sospecharon nada extraño.

“Pusimos una cita, que yo cumplí. Llegué al sitio, llegó un tipo y me dijo que él era quien me iba a guiar. Se subió a la camioneta, nos desviamos por un camino destapado y más adelante me pidió voltear por una trocha. Ahí apareció otra persona, que se subió a la camioneta. Ahí me di cuenta que esto andaba mal”, relató en Mañanas BLU.

De acuerdo con el relato, pasados unos minutos, los hombres se identificaron como miembros del Clan del Golfo y señalaron que estaban haciendo una “campaña para recaudar recursos” y que él debía colaborar con 50 millones de pesos. En ese momento se enteró que era un secuestro extorsivo.

"El tipo se subió al vehículo y llevó a Luis hasta donde lo esperaba un hombre armado. Lo obligaron a bajar y lo hicieron caminar por el monte. Por fortuna, a él se le ocurrió hacerse el cojo y de esta manera los retardó un poco para que no se alejaran tanto de la zona donde había quedado el carro", explicó su esposa, quien denunció el hecho en sus redes sociales.

Diana recibió en su celular una llamada de los secuestradores en la que le exigían 50 millones de pesos para no cortarle un brazo a su marido o matarlo. Sin embargo, después de mucho pensarlo y en medio de la angustia, decidió comunicarse con el Gaula del Ejército.

El hombre pudo llamar a su esposa para que hiciera la supuesta transferencia y al decirle que estaba en santa Marta, ella se enteró que nada estaba bien y dio aviso a las autoridades.

Finalmente, y gracias a la efectiva acción de los uniformados, el ingeniero Luis Fernando Zuluaga fue liberado.

