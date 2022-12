“La imagen de Carlos Holmes Trujillo es vendible”: Fernán Martínez

encuentra la convención uribista impulsando la campaña del precandidato del Uribe Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo.

Publicidad

“Yo siempre he estado metido en la política y termino representando a Carlos Holmes porque era un conocido de la universidad. Siempre me lo encontraba en giras de artistas y hace poco me pidió ayuda para la campaña”, explicó Martínez.

Sobre la decisión de apoyar al último de las encuestas de cara la elección del candidato urbista, el manager afirmó, “Cuando empecé con Julio Iglesis y con Juanes se reían y mira ahora, son unas estrellas mundiales. Con Carlos vi las cifras y era alguien que tenía la menor popularidad pero la menor resistencia posible. Pensé que había terreno y desde ahí empezamos a trabajar, tal vez sea algo a largo plazo”.

Publicidad

“La estrategia será emocionar programáticamente a los convencionistas y convencerlos de que su candidatura es sería, el discurso que tiene es limpio y tiene toda la capacidad y sobre todo la honestidad para ser un candidato electo.”, agregó Fernán.