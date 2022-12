La peor de las cárceles para Manuel Rosales es el exilio y el destierro: abogado

a la advertencia de que sería capturado inmediatamente, se tomó porque él se sentía peor estando en el exilio.



“No se trata de una inmolación, ha señalado que la peor de las cárceles es el exilio y el destierro”, manifestó el jurista. (Vea además: Fiscal advierte que opositor Manuel Rosales será detenido si regresa a Venezuela )



Añadió que otro factor que influyó para tomar la decisión de regresar a su país pese a saber que lo iban a capturar, fue que tienen la certeza, desde el punto de vista jurídico, de la inocencia de Manuel Rosales.



“A lo largo de estos años hemos podido determinar de forma fehaciente que Manuel Rosales es un verdadero perseguido político del régimen venezolano”, enfatizó.

Sin embargo, el abogado Ollarves denunció que desde que fue capturado el jueves no han podido contactarlo.



“El traslado fue un poco aparatoso, hubo un despliegue exagerado de funcionarios judiciales (…) No hemos podido tener acceso a Manuel Rosales pese a que estuvo acompañado por una fiscal de derechos fundamentales, está recluido en la celdas de la Policía política de Venezuela, que no es un lugar de reclusión preventiva y apenas unos escasos minutos en la media noche fue que su esposa tuvo acceso a él para darle algunos medicamentos y un cambio de ropa”, denunció su abogado.



Con BLU Radio también habló Evelin Trejo, la esposa de Rosales y actual alcaldesa de Maracaibo, quien reiteró las denuncias del traslado del opositor y de la prohibición de acercarse a él.



La esposa aceptó que, hasta el momento, a Manuel Rosales se le han respetado sus derechos, agregando que su esposo “sacrificó su libertad por Venezuela”.