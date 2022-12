La polémica “bonificación por resultados” que recibió el presidente de Medimás

Los hallazgos de los entes de control sobre la gestión de la EPS Medimás, la segunda más grande del país, con 4,2 millones de usuarios, no solo se resumen a lo que fue hecho público por la Procuraduría en la rueda de prensa de hace algunos días.

La Contraloría realizó hallazgos fiscales en la auditoría realizada a la EPS durante el 2017. Hasta el momento no se ha podido comprobar un detrimento patrimonial de los recursos públicos para la salud, pero sí hay bastantes preguntas que necesitan respuestas, y que la EPS no ha dado hasta el momento.

En la auditoría de la Contraloría se encontró que Medimás no había legalizado anticipos por más de 541 mil millones de pesos que fueron entregados a diferentes clínicas y hospitales cuando se concretó la venta de Cafesalud.

Cuando Medimás fue habilitada como entidad prestadora para atender a los pacientes que venían siendo atendidos por Cafesalud, no tenía red de clínicas y hospitales.

Por eso tuvo que girar anticipos para que las IPS atendieran a 4,9 millones de afiliados en todo el país; esa era la cifra de pacientes en ese momento de Medimás.

La Contraloría encontró que Medimás reportó 9.000 millones de pesos en anticipos a 42 IPS que luego cancelaron la vinculación con la EPS, y, como no hay contratos, no se sabe qué pasó con ese dinero. No se sabe si se gastó como debía ni con qué tarifas se cobraron los servicios. Por este hallazgo la Contraloría inició una investigación independiente para que se defina si pudo haber lugar a un detrimento.

Además de eso, según la Contraloría, la mitad de los gastos de la EPS durante 2017 no fueron legalizados. Se trata de más de 700.000 millones de pesos.

Adicionalmente, BLU Radio tuvo acceso al desprendible de nómina de diciembre de 2017 del presidente de Medimás, Néstor Orlando Arenas Fonseca, que fue designado por la junta directiva de la EPS.

Lo que más llama la atención de ese documento es que queda en evidencia que Arenas recibió por concepto de “bonificación no salarial por resultados” la suma de más de 22 millones de pesos, que provendrían de los recursos públicos de la salud.

No hay claridad sobre cuáles son los estándares tenidos en cuenta para avalar los resultados del presidente de Medimás que lo hacen acreedor del pago de ese bono millonario, teniendo en cuenta la crisis que viene afrontando dicha EPS.

Con la argumentación de las bonificaciones, el salario de Arenas podría variar cada mes, para subir o bajar, aún a pesar de que ninguna entidad, ni siquiera la Supersalud, reconoce resultados positivos en la EPS.

Este no es el único caso de altos funcionarios de la EPS Medimás que recibe bonificaciones del mismo estilo:

Hubo bonificación por retiro al vicepresidente de operaciones por 7 millones de pesos, bonificación especial al vicepresidente jurídico por 31 millones 724 mil pesos, bonificación especial al vicepresidente de operaciones y tecnología por 10 millones 533 mil pesos, y otras más que van desde un millón a los 9 millones de pesos, solo durante el 2017.

Por todas estas razones, ya hay investigaciones independientes en varias dependencias de la Contraloría y lo más probable es que se inicie un proceso por responsabilidad fiscal contra los implicados.

Medimás actualmente se encuentra en una delicada situación por la medida de vigilancia especial de la Supersalud y su prolongación por un año por fallas en la gestión de los recursos y problemas con la atención, además de los cuestionamientos de la Procuraduría por el negocio de la venta de Cafesalud y las incongruencias con el contrato de compraventa de junio de 2017.

Hay que recordar que Medimás ha perdido cerca de un millón de afiliados, entre otras cosas, por cuenta de los problemas con la red de clínicas y hospitales y la mala prestación del servicio de salud.

Respuesta de Medimás

Consultados por BLU Radio sobre cómo se justifica una bonificación de 22 millones 250 mil pesos en diciembre de 2017 bajo la categoría de “bonificación no salarial por resultados”, Medimás respondió que “al iniciar operación, Medimás EPS generó un mecanismo de asignación salarial que contempló un salario fijo con un componente variable de alcance de logros, con el objetivo de motivar el cumplimiento de los objetivos organizacionales”.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no ha sido posible conocer cómo se evalúa ese componente variable ni cuáles fueron los logros alcanzados por Arenas.

Agregó Medimás que “todos los entes de control han sido informados de estas actividades y cuentan con el reporte pertinente de los estados de pagos, entre otros detalles de la operación de la compañía, en un ejercicio claro de transparencia. Es relevante señalar que Medimás EPS es libre de generar asignaciones salariales (acordes al mercado), siempre y cuando esté en el marco normativo (como lo ha hecho hasta ahora), amparado en el Código Sustantivo de Trabajo”.