La polémica pedagogía del alcalde de Cartagena invitando a usar tapabocas

El alcalde Willian Dau vuelve a encender las redes sociales, esta vez, con un video en el que asegura hacer pedagogía sobre el uso del tapabocas comparándolo con una situación en la que una persona orina encima de otra.

“Haga de cuenta que yo estoy desnudo y viene otro tipo y me mea encima, yo termino todo mojado de orín, pero si yo me pongo un pantalón estoy semiprotegido, yo me alcanzo a mojar, pero no estoy empapado”, dijo.

“Si la otra persona se pone un pantalón, yo estoy protegido y él es quien se lleva todo el meado”, dice textualmente el mandatario en el video que fue compartido a través de su perfil de Facebook ‘Let’s Save Cartagena’.

Como preámbulo a la explicación que considera “didáctica”, el alcalde dijo que algunas personas lo considerarían vulgar.



“Yo sé que siempre hay gente que critica lo que hago, y este me lo van a criticar porque van a decir que es vulgar (...) Pero aun así lo hago porque yo pienso que todos lo pueden entender, es un mensaje didáctico de por qué se debe usar tapabocas para prevenir el COVID”, señaló.

El video ha sido reproducido más de 77.000 veces y tiene cerca de 800 comentarios, algunos en contra y otros a favor de la polémica forma de expresarse del alcalde de Cartagena.

“Señor Dau, considero un falta de respeto que le tenga que explicar a los cartageneros con deben seguir protegiéndose, usando ese tipo de analogías. No hay que ser vulgar para generar cultura ciudadana”, dijo un usuario en redes sociales.

Otros usuarios por su parte, salieron en defensa del alcalde asegurando que “esta es la forma más simple de que podamos entender la necesidad de usar el tapabocas”.

