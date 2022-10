La proposición que CNE estudiará para determinar si investiga campaña de Zuluaga

BLU Radio conoció la proposición del magistrado Armando Novoa que será estudiada por los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral para determinar si hay o no motivos para investigar la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga por presunta violación a la ley electoral.



La proposición inicia recapitulando los hechos que tienen hoy a Odebrecht en el ojo del huracán en medio continente.



Dice que el pasado 21 de diciembre del 2016, "se conoció un comunicado de prensa del Departamento de Prensa de Justicia de Estados Unidos relacionado con las empresas Odebrecht".



En los argumentos jurídicos, el magistrado Novoa pide establecer seis puntos, entre ellos: si se pudo haber violado la normatividad relacionada con los principios de transparencia y normatividad a los que se encuentran obligados los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos; si se respetaron los topes establecidos; si se cumplieron las reglas de la rendición de cuentas, entre otros puntos.



¿Qué le podría pasar al Centro Democrático?



El artículo 8 de la Ley 1475, del 2011, dice que “los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas en el artículo 10 de la presente ley” y entre los que cita están: “permitir la financiación de la organización y/o la de las campañas electorales, con fuentes de financiación prohibidas (…) y violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales”.



Supongamos que el Centro sí violó los topes al pagar Odebrecht buena parte de la asesoría de Duda Mendonça (aunque esa teoría es discutible, pues el viaje de Zuluaga con su hijo David y el senador Iván Duque fue a inicios de febrero del 2014 y la candidatura de Zuluaga fue inscrita el 6 de marzo de ese año), su partido podría recibir las siguientes sanciones:



Multas de acuerdo a la violación a la ley electoral que van desde 100 salarios mínimos hasta, 1.000. En pesos: 11 a 110 millones de pesos. Ordenar la devolución de los recursos de reposición de votos, retiro de la personería jurídica del partido o que no pueda presentar candidatos en la siguiente campaña presidencial.



Pero en ese mismo sentido la investigación podría nacer muerta, pues Zuluaga aún no había inscrito su campaña



Lo topes de la campaña

El CNE definió para esa contienda electoral que el entonces candidato-presidente Juan Manuel Santos no podría gastar más de $13.552. 953.683 en la primera vuelta y a los demás candidatos, entre los que estaba Zuluaga, un tope de $20.309.227.598.

El Centro Democrático entregó reportes de gastos totales en la primera vuelta de $20.207.402.917.

Lo que deberá esclarecer el Consejo Nacional Electoral es si en realidad Odebrecht pagó buena parte de los honorarios de Mendoza como asesor de la campaña de Zuluaga. Asesoría que terminó siendo definitiva para que Zuluaga ganara la primera vuelta. También cuándo los habría pagado y bajo qué compromisos y modalidad.

El CNE también tiene en sus manos definir si el pago se hubiera hecho por fuera de cuerda, es decir, que no esté registrado en los libros del partido, fue una violación a la ley electoral.

Odebrecht actuaba como contratista del Estado y quizás la investigación se pueda trasladar a otro tribunal si electoralmente no tiene ninguna irregularidad, pues Zuluaga se preparaba para ser presidente en un país en el que un contrato y el “serrucho” es pan de cada contienda electoral.