La reforma a la justicia pasa su primer examen en el Senado

La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate la reforma a la justica para que continúe su trámite antes de que termine la segunda legislatura del año.



Dentro de los temas aprobados se encuentran los aumentos de los requisitos para magistrados de altas cortes. Es decir, experiencia de 25 años, 50 años de edad; también que su periodo pase de 8 a 12 años y una presidencia de 2 años en cada corte.



Sin embargo, no hubo consenso para aprobar el denominado tribunal de aforados y los senadores dejaron la discusión para que se pueda reabrir los mecanismos idóneos juzgar a congresistas, magistrados y altos funcionarios del Estado.



“La eliminación del texto sobre el tribunal de aforados fue una estrategia para poderlo revivir, si la plenaria lo quiere, en un segundo debate porque como estábamos contrarreloj no teníamos cómo ponernos de acuerdo de la conformación del mismo”, indicó el senador Armando Benedetti.

Hubo aprobación en temas como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, la unificación del precedente judicial, la elección del procurador general a través de un concurso de méritos y que el periodo del fiscal general sea institucional y no personal.



“La ciudadanía se beneficia con esta reforma de que no tengan que acceder a un abogado para que le resuelvan temas que constan en el precedente judicial; de poder tener funciones que desarrollan autoridades administrativas y no necesariamente el juez; de tener la posibilidad de acudir a un juzgado que no esté congestionado y que resuelvan sus temas con rapidez”, señaló el senador Germán Varón Cotrino.



De igual forma, los senadores eliminaron el texto que establecía la supresión de las contralorías locales y el aumento del presupuesto para la rama judicial bajo una administración nueva que reemplazará al Consejo Superior de la Judicatura.



“Yo creo que vamos por buen camino para tener una buena reforma a la justicia (…) esto no es improvisado y trae todo el bagaje de las reformas frustradas a la administración de justicia”, agregó la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.



No obstante, para el senador Rodrigo Lara, esta reforma tiene un texto que no coincide con la necesidad que tiene la ciudadanía para acercarse a la justicia y no temas como la elección del fiscal y procurador no dejan buenas sensaciones de un cambio en la rama judicial.



“Esto no es un proyecto para la justicia, esto es un proyecto para someter a la justicia, para amordazarla, para sustituir a la Corte Suprema con una especie de tribunal o de nueva corte designada en buena parte por el presidente de la república, que terminará naturalmente arrodillando a la justicia a su independencia”, advirtió el senador Lara.



La próxima semana la reforma a la justicia pasará a estudio de la Cámara y del Senado de la República.