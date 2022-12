La reincorporación no se cumplió: Henry Acosta, facilitador del proceso de paz

El hombre clave en el proceso de paz con las Farc, Henry Acosta, quien ha sido reconocido por su labor como facilitador durante los acuerdos y quien predijo lo que sucedería si la implementación de los mismos fracasaba, habló en Mañanas BLU sobre la perspectiva que tiene actualmente respecto a la situación en el país tras el acuerdo con ese grupo guerrillero.

Acosta afirmó que el proceso de reincorporación pactado en los acuerdos no ha sido cumplido.

"Lo más importante, que es la reincorporación, no se cumplió. Hay algunos pequeños proyectos que se han iniciado,

pero esos excombatientes no están viviendo de eso, sino del salario mínimo", afirmó Acosta en BLU Radio.

Sobre los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), el economista aseguró que "no existen".

"Los ETCR legalmente no existen, esos fueron primero zonas veredales. Quedan algunos sitios donde estaban los ETCR y allí permanecen algunos excombatientes en áreas agrícolas que fueron arrendadas y a muchos de ellos no se les pagó el arriendo. No hubo reincorporación", enfatizó Acosta.

El facilitador durante los acuerdos de paz con las Farc también afirmó que el tema de la reincorporación no da espera

y que la posible consecuencia de no acatarla podría ocasionar que se creen bandas criminales.

"Vamos a terminar en 400 o 500 bandolas. Estamos casi llegando a eso", manifestó Acosta.

"Yo le decía a la delegación del Gobierno y a las Farc que tenían que ponerle cifras al acuerdo de paz, no le pusieron cifras a eso y se ha venido complicando el asunto", puntualizó Henry Acosta.

