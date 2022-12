La solución no está exclusivamente en la liberación de Odín Sánchez: ‘Felipe Torres’

Blu Radio habló con el exguerrillero del ELN Carlos Velandia, conocido como 'Felipe torres', quien cree que la mesa de diálogos con esta guerrilla no empezará sin la liberación del excongresista Odín Sánchez.

"No es conveniente que se inicie la mesa sobre la base de malos entendidos. Quizás lo que procede es que, de la manera más inmediata, las partes se reúnan y aclaren en dónde está el cortocircuito, por qué no se comprenden, por qué el uno entiende las cosas de una manera y el otro de la otra, y lo puedan resolver antes de subirse a la mesa", explicó.

Para Velandia, si no se superan los malentendidos podría "reventar" la mesa de diálogos."La solución no está única y exclusivamente en la liberación del señor Odín Sánchez, es apenas una parte.La solución está en resolver el problema de los secuestros de manera estructural", dijo.

Sin embargo, cree y es optimista, de que si se superan estos "escollos" la agenda de diálogos podrá avanzar porque existe voluntad de paz de ambas partes.