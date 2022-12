La UE aprueba el etiquetado de productos de colonias israelíes

La Comisión Europea aprobó este miércoles el etiquetado de productos de las colonias israelíes en los territorios ocupados desde 1967, una medida tachada de "discriminatoria" por Israel y por la que la UE debería "avergonzarse" dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu.



En una reunión de los 28 comisarios europeos, el ejecutivo comunitario adoptó la notificación sobre "la identificación de productos de origen de los territorios ocupados por Israel desde junio de 1967".



La controvertida decisión, cuya adopción se esperaba pero fue pospuesta en varias ocasiones, fue condenada por Israel, que convocó al embajador de la UE en Tel Aviv.



"La decisión de la UE es hipócrita, basada en una política de doble rasero, ya que sólo afecta a Israel y no a los 200 conflictos restantes a lo largo y ancho del mundo", declaró Netanyahu en un video difundido por sus servicios, estimando que "el etiquetado de productos del Estado judío (...) despierta los peores recuerdos. Europa debería tener vergüenza".



La cancillería israelí denunció motivaciones "políticas" de la UE y consideró la medida como "discriminatoria, inspirada por el movimiento de boicot".



El ministerio anunció luego la "suspensión del diálogo diplomático" con la UE en "varios foros" a celebrarse en las próximas semanas, sin precisar cuáles.



Poco después de anunciada la medida, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, defendió la decisión de la Comisión Europea explicando que era "técnica y no política".



La UE "no apoya de ninguna forma un boicot o sanciones contra Israel", dijo, agregando que con esta decisión "la Comisión provee una guía a los Estados miembros y operadores económicos para garantizar la aplicación uniforme de las reglas sobre la indicación de los productos de las colonias israelíes".



La medida fue en cambio considerada como positiva por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) aunque "insuficiente".



"Los productos de los crímenes de guerra hay que prohibirlos y no sólo etiquetarlos", agregó.

AFP.