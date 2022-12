La versión de las Farc sobre incautación de USD 10.000 a guerrilleros

Luis Alberto Albán, alias ‘Marcos Calarcá’, dijo en Blu Radio que el dinero que transportaban los guerrilleros era para su manutención durante las fiestas de San Pedro.



“Llevaban unos dólares que tiene la destinación de su alimentación, alojamiento y transporte. Iban a las fiestas a participar como grupo musical, es la orquesta ‘Los Rebeldes del Sur’, invitados por el Gobierno y por las instancias culturales de la Gobernación del municipio”, indicó.



En relación al por qué tenían el dinero en dólares, ‘Marcos Calarcá’ aseguró que no están acostumbrados al manejo de viáticos: “estamos aprendiendo esta forma de vida civil, entonces seguramente el dinero estaba en dólares”.



“Era lo que tenían disponible para cubrir las necesidades del grupo”, insistió.



Además, manifestó que los guerrilleros no están familiarizados con el manejo de dinero.



“Realmente no manejamos mucha moneda, eso se centraliza a nivel de las direcciones para las compras necesarias, para los gastos necesarios, los guerrilleros no estamos acostumbrados a manejar dinero”, explicó.



Aseguró que los guerrilleros no necesitan pedir permiso para salir de la zona vereda, “es simplemente una coordinación en la que dicen que van a ir a una actividad cultural, con una autorización de la dirección de la zona veredal para que puedan hacerlo”.



“Estamos en zonas veredales, pero la realidad va cambiando. A partir de todo el proceso de dejación de armas, los guerrilleros quedan con suspensión de orden de captura (…). Los que tienen cuentas pendientes con la JEP quedan en libertad condicionada”, señaló.



Alcalde de Neiva confirma que guerrilleros llevaban otros 20 millones de pesos en efectivo



El alcalde de Neiva, Rodrigo Lara, confirmó que los guerrilleros fueron invitados a las ferias que se celebran en dos semanas en la ciudad y que llevaban otros 20 millones de pesos en efectivo



“Fueron invitados por unas empresas del sector privado. En el marco de la paz han pedido una participación con un grupo cultural y folclórico en el marco de las fiestas”, dijo.



La invitación, según expresó, cumple con todos los requisitos necesarios.