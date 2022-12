Las alineaciones con las que Real Madrid y Barcelona saldrían a la cancha

El Clásico del fútbol español ofrece en su primera entrega, en el estadio Santiago Bernabéu, un duelo que marcará a Rafa Benítez en el banquillo blanco y el reencuentro de los dos mejores tridentes del mundo: Bale-Cristiano-Benzema contra Messi-Neymar-Suárez.

Publicidad

Las lesiones de Gareth Bale y Karim Benzema por bando madridista y de Lionel Messi por el azulgrana, han privado a los dos grandes del fútbol español de disfrutar de referentes de sus plantillas buena parte de la temporada. Vuelven los mejores tridentes ofensivos del mundo justo a tiempo. Para engrandecer un Clásico convertido en el mayor espectáculo futbolístico del mundo en cada edición.

Se presenta en la 'casa blanca' en el momento más delicado de Benítez desde que llegó al Real Madrid. La imagen conservadora dejada en el Vicente Calderón, para acabar cediendo un empate, y la derrota de Sevilla, la primera que encaja en la temporada, pero sobre todo la pobre imagen dejada en la segunda parte del Sánchez Pizjuán, han sembrado una duda que el técnico tiene que despejar.

Publicidad

Se espera su once y la mentalidad con la que el Real Madrid salga en el duelo ante su eterno rival. Benítez lo sabe y lanza un mensaje de fútbol ofensivo en rueda de prensa pero dentro maneja aspectos puramente deportivos y estadísticos. Las altas esferas del club y la afición se mueven en otros parámetros. Una nueva suplencia del colombiano James Rodríguez o la ausencia en punta del francés Karim Benzema por la búsqueda de mayor equilibrio desatarían la crítica si el resultado no es favorable.

Publicidad

Pero Benítez tiene tablas y sabe el terreno que pisa. Cada derrota es un terremoto en el Real Madrid y es consciente de lo que provocaría encajar dos seguidas. Por primera vez en meses dispone de toda su plantilla. Enfermería vacía y jugadores para elegir en función de cansancio, ritmo de competición y molestias que aún arrastran. La duda a despejar que define el puzzle la representa el brasileño Casemiro. Su presencia o ausencia es un mensaje. Ha jugado los nueve últimos partidos de titular y se ha ganado el puesto.

Con toda la plantilla a su disposición por segunda vez en la temporada, todo indica a que Benzema iniciará de suplente. Los temas extradeportivos que le acechan pueden invitar a esa decisión a Benítez, que sabe que con el francés en el campo su equipo gana.

Publicidad

Fija a los centrales, da libertad a Cristiano Ronaldo y sus desmarques de arrastre también son aprovechados por Gareth Bale. La 'BBC' volverá a juntarse durante el Clásico, no parece que de inicio. (Vea también: Bale se siente “preparado para la batalla” contra Barcelona en El Clásico ).

Publicidad

Si estarán en el once titular el costarricense Keylor Navas, recuperado de su sobrecarga muscular, y el capitán Sergio Ramos. Con el brasileño Marcelo recuperado en el lateral izquierdo y un pulso en el derecho que puede caer del lado de Dani Carvajal, también con el alta médica, en detrimento de Danilo. El laberinto de Benítez se inicia en el centro del campo. Con Modric fijo hay dos plazas para cuatro jugadores: Casemiro, Kroos, Isco y James. El colombiano reapareció en Sevilla y dijo que estaba para hacerlo antes. Lo demostró con su nivel y jugando dos partidos completos con su selección. La pelota está en el tejado de Rafa.

El Real Madrid buscará el liderato de Liga con el triunfo. Con el Santiago Bernabéu completamente lleno por segunda vez en la temporada (la primera fue ante el PSG) y un dispositivo especial reforzado de seguridad. Los atentados de París alrededor de Saint Denis y el objetivo de explotar las bombas dentro del estadio generan alarma en todo el mundo.

Publicidad

La policía y fuerzas especiales de seguridad dará forma al Clásico más seguro con la colaboración de los aficionados que deberán estar hasta tres horas antes en el estadio.

Publicidad

Mientras, el Barcelona visita el Santiago Bernabéu dispuesto, con Leo Messi o sin él, a asestar un golpe al Real Madrid que, aunque no sería ni mucho menos definitivo a estas alturas del campeonato, le permitiría consolidarse en el liderato y distanciarse en seis puntos de su gran rival.

El conjunto azulgrana llega al primer clásico de la temporada encabezando la clasificación y con la sensación de haber recuperado muchas de las virtudes que le permitieron lograr otro histórico triplete el curso pasado. (Vea también: Video: así se lesionó Lionel Messi ).

Publicidad

Una de ellas es la solidez defensiva, que los catalanes han conseguido recobrar las últimas semanas. Y es el que el Barça ha mantenido la portería a cero en los últimos cuatro partidos (Villanovense, Getafe, BATE Borisov y Villarreal) y solo ha encajado un gol -ante el Eibar- en los últimos seis.

Publicidad

El conjunto catalán vive pendiente del estado de Messi. Pero lo cierto es que, desde que el argentino se rompiese el ligamento lateral de su rodilla izquierda hace ocho semanas en el partido de Liga ante el Las Palmas, el equipo ha funcionado casi a la perfección, salvo el tropiezo del Sánchez Pizjuan.

Sin el astro argentino, el brasileño Neymar da Silva y el uruguayo Luis Suárez han podido explotar todo su talento y capacidad de liderazgo. Entre los dos han marcado dieciséis de los últimos diecinueve goles del Barça y ambos comandan la tabla de goleadores del campeonato con 11 y 9 tantos, respectivamente.

Publicidad

En el Bernabéu, Neymar y Luis Suárez podría tener la inestimable ayuda de Messi para intentar derrotar al Real Madrid, si Luis Enrique finalmente decide recuperar el tridente. El crack de Rosario lleva toda la semana ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros y, tras el entrenamiento de esta tarde, podría recibir el alta médica.

Publicidad

Lo mismo que el croata Ivan Rakitic, que los últimos días se ha entrenado con normalidad tras superar una pequeña rotura en el sóleo de la pierna derecha que sufrió en el último partido de la Liga de Campeones ante el BATE Borisov. Con Messi y Rakitic recuperados, el técnico asturiano podría alinear a su once de gala en el Bernabéu.

Alineaciones probables:

Publicidad

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco o James; Bale y Cristiano Ronaldo.

Publicidad

FC Barcelona: Bravo; Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Sergio Busquets, Iniesta, Rakitic; Messi, Luis Suárez y Neymar.

Árbitro: Fernández Borbalán (comité andaluz).

Publicidad

Estadio: Santiago Bernabéu.

Publicidad

Hora: 12:15 del mediodía, hora colombiana.

EFE