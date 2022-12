Las cartas en las que Marta L. Ramírez pide que le mantengan esquema de seguridad

BLU Radio conoció las cartas en las que la hoy precandidata presidencial le pide al Gobierno Nacional no retirarle el esquema de seguridad.



En una de las misivas, con fecha de junio 2017, la exfuncionaria reitera que por su condición de exministra de Defensa y por su papel que ha desempeñado en la lucha contra el crímen, las amenazas en su contra siguen latentes.



“Hace un año y medio de manera intempestiva se me retiró el esquema de seguridad con el que contaba con el argumento que de que era una ‘orden de arriba’ y que así habían sido notificados tanto la Policía como el Cerem”, dice un aparte de la carta.



Entre los argumentos que esgrime Ramírez para hacer la petición están las continuas amenazas de las que ha sido objeto a través de las redes sociales.



La exministra denunció el domingo en su cuenta de Twitter que ladrones saquearon su casa en el municipio de La Calera y se llevaron todos sus objetos de valor.



Los hechos ocurrieron entre las 6:30 y 7:00 de la noche, incluso, los delincuentes golpearon a los trabajadores de la residencia.



