Las cuentas que no cuadran en el Club Militar

Desde el año 2003 fueron reportados, a través de un informe de auditoría entregado a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, un desvío de recursos del Pasivo Pensional por un monto de seis mil millones de pesos, lo que constituiría un posible peculado por destinación oficial diferente.



En el informe conocido por BLU Radio se revelan inconsistencias en varios contratos de tercerización y hallazgos en los que se revela que los dineros que estaban destinados para los planes de pensión se utilizaron para otros gastos.



Otra de las irregularidades que revela el informe tiene que ver con los pagos que recibió un funcionario de la Contraloría, quien tenía que adelantar las evaluaciones de la entidad, y a su vez utilizó servicios de la sede vacacional que fueron autorizados por la dirección general del club por un valor de 1.900 millones de pesos.



En cuanto a los presuntos malos manejos del pasivo pensional se evidencian movimientos que van desde 400 mil pesos hasta por 97 millones y mil millones de pesos "sin referencia", que llevan a un desfalco por seis mil millones de pesos.



También se reporta una denuncia de sobresueldo para dos funcionarias con un incremento de "pagos en horas extras diurnas del 25% por 24 y 40 horas desde el año 2003 hasta 2011, configurándose un detrimento patrimonial, ya que recibió pagos por más de 8 años".



Ante estas denuncias, la única respuesta que se ha conocido es la que entregó el mayor general Jaime Esguerra, quién expresó en su momento qué "para el 1 de abril de 2015, existían deudas que no se informaron al momento de la entrega y no estaban en los estados financieros, las cuales ascendían a una suma cercana a los 32 mil millones que correspondían a 6 mil millones para proveedores y 25 mil millones del cálculo actuarial pues en libros solo se reportaron las mesadas pensionales por valor de 11 mil millones de pesos. Lo anterior demuestra que los estados financieros siempre omitieron pasivos en una suma cercana a los 30 mil millones".



En el último informe de la Contraloría se revelaron inconsistencias por 16.333 millones de pesos que equivalen al 11 por ciento de sus activos.



Le puede interesar: Siguen incumplimientos en implementación de Ley de Víctimas: Contraloría.



La Contraloría también encontró problemas administrativos: el tanque principal de almacenamiento de agua no cumple con las condiciones sanitarias, y en la oficina central se evidenció en las cocinas a personal sin vestimenta adecuada, techos con acumulación de suciedad y utensilios de cocina en mal estado. También se encontraron daños en habitaciones, enfermería y otras áreas.



A la fecha, estas irregularidades las investiga la Fiscalía 60 especializada en delitos contra la administración pública, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno de la FF. MM.



Publicidad