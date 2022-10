Las diferencias entre el sistema jurídico para agentes del Estado y Farc

Dijo que son varias las diferencias entre el sistema de justicia que cobijará a los guerrilleros de las Farc y el que hará lo suyo con agentes del Estado. (Lea también: Estos son los miembros de la comisión de víctimas que viajó a Cuba ).



“Una primera diferencia tiene que ver con el origen y la naturaleza misma de las Farc y las Fuerzas Armadas, las Farc son una organización al margen de la ley, todos sus integrantes están en la ilegalidad y por consiguiente todo lo que hacen está al margen de la ley. A diferencia de ellos, la fuerza pública es una organización legítima y por consiguiente todas las actuaciones que hacen sus integrantes se presumen legales”, agregó.



El jefe de la cartera de justicia comentó que otra diferencia es que “se reconoce específicamente que para la responsabilidad no basta la simple condición de tener el mando de una tropa sino temas adicionales como tener información sobre los hechos delictivos que iban a ocurrir y la posibilidad de haber intervenido en una situación que terminó siendo delictiva”.



Sobre las condenas a miembros de la Fuerza Pública y guerrilleros, dijo que la cuantía de la pena será similar.



“Las sanciones son exactamente iguales para Fuerza Pública y Farc, si un miembro de las Fuerzas Militares no reconoce responsabilidad y termina siendo vencido en juicio y por consiguiente declarado responsable de un delito, va a recibir una sanción de entre 15 y 20 años de prisión. Si un miembro de las Fuerzas Armadas reconoce responsabilidad pero de manera tardía, va a recibir sanción de entre 5 y 8 años de prisión”, agregó.



Sin embargo, aceptó que el sitio de reclusión será diferente.



Sobre el tema de no condenar a altos oficiales solo por tener mando sobre una brigada, dijo que es similar a lo que sucederá con líderes de las Farc.



“Es el reconocimiento de un principio general de derecho penal. Los integrantes responden solamente de aquello de lo que haya habido un acuerdo para cometer un delito o por lo menos un conocimiento detallado de que se iba a cometer”, agregó.



En entrevista con Blu Radio, dijo que “en relación con los falsos positivos, habrá una sala de reconocimiento general que decidirá cuáles tienen relación con el conflicto armado y cuáles no”.

Finalmente, confesó que los magistrados que conformarán el Tribunal de Paz no se han elegido aún, pero que la conformación del mismo tomará varios meses, por lo que cree que solo estará lista en el segundo semestre de 2016, posterior a la firma final del acuerdo de paz.

Según el ministro Reyes, en la creación del sistema jurídico para agentes del Estado participaron diferentes sectores.

“Intervino gente del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Justicia, el general Mora, el general Naranjo y los equipos de cada uno de los Ministerios”, explicó.