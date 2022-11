“Las EPS no dan utilidades”: Jaime Arias, presidente de Acemi

El presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Jaime Arias, defendió el papel de las EPS dentro del esquema de salud colombiano. “Las EPS no sobran”, declaró el dirigente gremial.

“El día en que no haya EPS, ¿a dónde va el afiliado, a quién le reclama?”, cuestionó.

Publicidad

Jaime Arias defendió su opinión frente a la importancia de las EPS en el país,

a las que se ha acusado de ejercer una simple intermediación de la que se puede prescindir.

Vea aquí:

“Más que intermediación es articulación. La EPS articula ente el paciente, las IPS y los hospitales, Articula con el Gobierno”, añadió.

Arias también respondió a las críticas frente a lo que muchos consideran desmedidos ingresos de las EPS, que algunos cálculos sitúan en un billón de pesos por año.

“No son utilidades. Las EPS no dan utilidades, esos tres pesos que sobran se tienen que gastar en administración, se tienen que gastar en otras cosas. Utilidades cero. Utilidades no hay: No puede haber utilidades en un sistema que vale 300 dólares por persona al año cuando los demás países grandes de América Latina están gastando 800 dólares”, sostuvo Arias.

Publicidad