Las Farc deben dejar de secuestrar: general (r) Bonnet

El excomandante del Ejército Nacional, general Manuel José Bonnet, se refirió a la orden del presidente Juan Manuel Santos en la que impartió instrucciones para que a partir de este lunes comience el cese al fuego y de hostilidades con las Farc.

Bonnet ve con buenos ojos el acuerdo final logrado con esa guerrilla, sin embargo, asegura que es necesario que las Farc se comprometan y cumplan a cabalidad con los compromisos pactados y abandonen la práctica de los delitos que han venido cometiendo por décadas.

“Entonces estamos ahora en un paso muy adelantado que es el cese al fuego pero viene uno que debe ser tomado pronto que es el cese de hostilidades en el cual ellos se comprometen a no volver a atacar a la población, no extorsionar, no secuestrar, no robar ganado, en fin todas las hostilidades que se adelantan contra la población””, dijo Bonnet.

El excomandante del Ejército aprovechó para solicitarle al Gobierno nacional que comience lo más pronto posible el cese de hostilidades.

Escuche en este audio más información sobre:

-Mientras que algunos congresistas aseguran que hoy acaba formalmente el conflicto armado con las Farc, otros consideran que el grupo guerrillero aumentará su fuerza en delitos conexos.

-La exsenadora Piedad Córdoba aseguró que el Centro Democrático no podrá hacerle oposición al cese el fuego y a la dejación de armas de las Farc, por más que se mantengan en su posición de votar No al plebiscito.

-El movimiento político que constituyan las Farc en la vida civil tendrá presupuesto propio por 10 años.

-Aseguradoras del país ofrecerán a los desmovilizados de las Farc una línea especial de protección en salud y auxilios para la reinserción a la vida civil.

-Amnistía Internacional defiende el uso del burkini y denuncia su prohibición en Francia.

-La prensa española ya descartó la posibilidad de que James Rodríguez esté con maleta lista para Italia.

-La Personería de Bogotá aseguró que los campamentos humanitarios para habitantes de calle son discriminatorios y no respetan el derecho a la libertad.

-Debido a la falta de requisitos administrativos, de las 577 veedurías inscritas desde el año 2004 en Bogotá, hoy en día sólo permanecen activas 158.