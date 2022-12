Las Farc hizo mucho daño al país: alias ‘Martín Sombra’ pide perdón

En medio de una audiencia para definir su libertad, alias ‘Martín Sombras’ dejó ver su lado humano, no solo por la petición de perdón, sino por pedir a quienes furon sus compañeros de guerra cumplir con lo acordado para alcanzar la paz.



‘Sombra’, quien estuvo detrás de la custodia y el sufrimiento de cientos de secuestrados, este martes no levantó un arma, levantó su voz pidiendo a ese grupo, al cual perteneció durante tantos años, el cumplimento de lo pactado y la entrega del armamento, entre otras cosas, para alcanzar la paz.



"Ojalá todos los que hoy están comprometiéndose aquí con la libertad, que cumplan. Y a los señores de las Farc que cumplan al Estado con la entrega de las armas. Es importante eso" aseguró.



A pesar de los años, Helí Mejia Mendoza, su nombre de pila, no ha cambiado mucho de aspecto: siegue siendo un hombre robusto, de barba blanca y larga y mirada penetrante. Sin embargo, lo que sí ha cambiado, al parecer en estos 9 años de prisión, es su devoción y entrega a Dios, razón por la cual pidió perdón.



"Yo me comprometo ante el Dios mío, porque yo soy católico desde niño. Jurar aquí no volver a delinquir, lo digo con experiencia propia, y pedirle perdón a las víctimas de Colombia, porque la organización de las Farc, que nació en 1964, hizo mucho daño al país", añadió.



Hoy se definirá la libertad de Martín Sombra ante el Tribunal de Justicia y Paz, esa misma libertad que él negó a tantos secuestrados por varios años.