Las fuertes críticas del fiscal Néstor Humberto Martínez a la JEP

En medio de la presentación de un informe de la Dirección Nacional de Planeación y el Banco Mundial sobre cómo está el acceso a la justicia, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo fuertes críticas a la justicia especial para la paz.



Dijo que se empezó con justicia especializada a los paramilitares con el modelo de Justicia y Paz y, ahora, con la Justicia Especial para la Paz que beneficiará a la guerrilla. Según Martínez, eso hace que se destroce la justicia ordinaria, que es para el colombiano del común.



“Estamos destrozando el concepto de justicia ordinaria que es el del colombiano medio. La JEP no va a resolver los problemas de los departamentos de menos acceso”, enfatizó el fiscal.



Incluso, dijo que se está “fracturando la justicia ordinaria”.



“Como va la cosa en cinco años vamos a tener una justicia para las bandas criminales. Ni más faltaba”, añadió.



Críticas al acceso a la justicia:



El fiscal general también criticó la dificultad de los colombianos para acceder a la justicia.



“Lo primero que encontramos es que hay un promedio en el país para radicar una denuncia que es de 5 horas y media. El 11 % de las audiencias de imputación se están dando a nivel nacional en un plazo de más de un año porque las agendas de los jueces no resisten más”, complementó.



Finalmente, hizo un llamado a resolver finalmente los problemas de la justicia ordinaria.



“Que no sea tarde el día que nos sentemos para resolver los problemas de la justicia ordinaria. Nos tenemos que sentar con él ministro de Hacienda pero que tenga la chequera bien popocha”, finalizó.

