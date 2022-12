Las mujeres no son "físicamente capaces" de conducir en Fórmula 1, dice director

El controvertido directivo pronunció estas palabras durante una conferencia sobre patrocinio celebrada el martes en Londres, cuando también comentó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "debería dirigir Europa" y expresó su apoyo al precandidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump.



Según la cadena pública, afirmó asimismo que los inmigrantes no han hecho ninguna contribución al Reino Unido, a pesar de que el tres veces campeón del mundo de F1 Lewis Hamilton es nieto de inmigrantes de la isla caribeña de Granada.



Ecclestone, de 85 años, no es ajeno a comentarios controvertidos, y en 2009 ya suscitó la polémica al afirmar que Adolf Hitler "era un hombre que resolvía".

Sus declaraciones sobre las mujeres en la Fórmula Uno han provocado reacciones de aspirantes femeninas, como la británica Pippa Mann, que escribió en Twitter: "Suspiro. Ya estamos otra vez".



"Quizás alguien debería recordarle que un IndyCar no tiene dirección asistida, y podemos conducir esos coches", añadió la piloto, que ha competido cuatro veces en Indianápolis 500.



La británica que más recientemente intentó una carrera en F1, Susie Wolff, que se retiró el pasado noviembre tras llegar a piloto de pruebas, rechazó también las afirmaciones de Ecclestone.



"Tenemos un 30 % menos de músculo, por lo que debemos trabajar duramente, pero no hay ninguna razón por la que una mujer no pudiera llegar a ser lo suficientemente fuerte para pilotar un coche de F1", ha declarado.



Según la BBC, Ecclestone dijo también que opina que cada vez habrá más mujeres en posiciones de responsabilidad en el mundo de la Fórmula Uno, debido a que "son más competentes" y "no tienen enormes egos".