Las opiniones tras el primer ‘round’ de las objeciones a la JEP en el Congreso

Para nadie era un secreto que las seis objeciones que presentó ante el Congreso el presidente de la República, Iván Duque, al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz no tenían el camino fácil.



Dentro de los sectores que quedaron satisfechos con la votación, que deja a las objeciones prácticamente sepultadas, está el llamado bloque pro paz, liderado entre otros por el senador Roy Barreras, del Partido de La U.

El congresista celebró la que consideró “derrota política para el Gobierno” y afirmó que “la negación de las objeciones impidió el intento de hacer trizas el corazón de la paz, que es la seguridad jurídica representada en la JEP”.



El senador Armando Benedetti también se refirió al tema como un golpe para el Ejecutivo, que se veía venir.

Negada en Cámara las objeciones. Se demostró q @IvanDuque se pegó un tiro en el pie o dejo sólo a Uribe? Renunciar la @MinjusticiaCo? Deberían hacerlo todos los congresistas del CD,Pdte y ministros menos la MinJusticia, qué error político!Qué oso internacional! #PazSinObjeciones — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 9, 2019

El exjefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, destacó el papel que jugó el presidente de la Cámara, Carlos Chacón, e insistió a Duque en el retiro de las objeciones.

Felicitaciones por la sólida mayoría en Cámara rechazando objeciones JEP. No desistir en el camino de la paz. Y en el estado de derecho un fallo de la Corte Constitucional es la última palabra. Presidente: le reitero. Retire las objeciones en un acto de compromiso republicano. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) April 9, 2019

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien había expresado su respaldo a parte de las objeciones, antes de que su partido decidiera votar en bancada negándolas, explicó que fue una decisión de mayorías y destacó que “esas son las reglas de la democracia”.



“La Cámara de Representantes ha decidido. Equivocado o no, esa otra discusión, pero decidió negar las objeciones que presentó el presidente de la República y es una decisión democrática”, indicó.



Los inconformes



El presidente del Senado, Ernesto Macías, aseguró que el resultado sería una “prueba fehaciente de que el actual Gobierno no compra congresistas” y defendió que “la tal mermelada ya no existe”.



Macías, uno de los más fuertes defensores de Duque en el Congreso, cuestionó a miembros de su partido (Centro Democrático) que, tras el resultado, salieron a pedir las renuncias de las ministras de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y Justicia, Gloria María Borrero.

El único que puede pedir la renuncia de un ministro es el Presidente de la República. Lo demás es un show mediático que solo consigue “atornillar” a la persona en el ministerio. — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) April 9, 2019

Todas estas opiniones harán parte del debate que se vivirá en el Senado en los próximos días.





